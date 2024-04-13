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gotreksson
В Швейцарии требует отменить санкции против России, принятые вне ООН
Пресс-служба UDC: Швейцарии необходимо отменить введенные страной невоенные санкции, принятые вне Совбеза ООН, и вернуться к нейтралитету.

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Политическая партия Швейцарии "Демократический союз центра" (UDC) обратилась к своему правительству с просьбой провести референдум по отмене санкционных ограничений в стране, включая те, которые были введены против Российской Федерации и не были поддержаны ООН. Участники партии выразили обеспокоенность постепенным отступлением от нейтралитета и заявили, что это угрожает безопасности Швейцарии как внутри страны, так и на международной арене.

Инициаторы подчеркнули, что стремление уничтожить нейтралитет, например, через близость с NATO и участие в санкциях ЕС, ведет к тому, что Швейцария теряет свой статус нейтрального посредника и, как следствие, доверие всех сторон конфликта. Партия призывает "притормозить" и вернуться к принципам нейтралитета, настаивая на включении нейтралитета в Конституцию как гарантии от вступления в любые союзы, за исключением прямой угрозы нападения. Инициатива уже собрала более 131 тысяч подписей граждан. Член швейцарского парламента Вальтер Воубманн, выступая в роли одного из авторов послания, подчеркнул, что долгосрочный нейтралитет - это модель, способствующая поддержанию мира в самой Швейцарии. Взгляды партии о том, что если все страны следовали бы примеру Швейцарии, конфликтов бы не возникло, являются интересными и вызывают размышления.

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Берн присоединился к санкционной политике против России после начала спецоперации России на Украине и к ограничительным мерам, утверждаемым странами Еврозоны. Последний пакет ограничительных мер в отношении Москвы также поддержали в Швейцарии.

Швейцария стала нейтральной страной после провозглашения своей политики нейтралитета в Конституции 1848 года. Это было направлено на обеспечение мира и стабильности в регионе и избегание участия в военных конфликтах. Швейцария усилила свою нейтральность путем подписания международных договоров, таких как Венская конвенция 1815 года и Женевская конвенция 1864 года.

Как нейтральная страна, Швейцария не принимала участия в мировых войнах и конфликтах, она не являлась членом ни НАТО, ни Союза Североатлантического договора, ни других военных блоков. Швейцария также поддерживала нейтралитет в своих международных отношениях и стремится к урегулированию конфликтов путем дипломатии и мирных средств. Нейтралитет Швейцарии считался ее одним из важнейших принципов национальной политики и являлся основой ее внешней политики до недавнего времени.

#украина #политика #санкции #конфликт #дипломатия #швейцария #росси #референдум #udc #нейтралитет
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