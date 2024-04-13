В США может быть принят новый закон о запрете продуктов Лаборатории Касперского из-за предполагаемых угроз для национальной безопасности. Это затронет как коммерческие организации, так и обычных граждан, хотя окончательное решение еще не принято.

Лаборатория Касперского - это международная компания, специализирующаяся на разработке антивирусного программного обеспечения и других решений в области кибербезопасности. Касперский является одним из ведущих производителей антивирусного ПО в мире и известен высоким уровнем защиты от различных интернет-угроз, таких как вирусы, троянцы, шпионские программы и другие вредоносные атаки. Компания была основана в 1997 году в России и с тех пор завоевала признание благодаря своим инновационным технологиям и высокому качеству продуктов.

Лаборатория Касперского имеет широкую клиентскую базу по всему миру и продолжает активно развивать свои продукты и услуги в области кибербезопасности. Перед наступлением лета может быть принят новый закон, согласно которому все продукты Лаборатории Касперского будут признаны угрозой для национальной безопасности США. В реестр программного обеспечения Kaspersky были включены еще в 2022 году, а уже в 2017 году использование их было запрещено в государственных структурах.

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Эта новая мера затронет всех: как коммерческие организации, так и обычных граждан. Американские чиновники долгое время утверждали, что программные продукты Kaspersky стали инструментом для кибератак и слежки за жителями США, что, по их мнению, оправдывает полный запрет.

Инсайдеры, близкие к ситуации, подчеркнули, что окончательное решение по запрету пока не принято, и хотя Министерство торговли уже приняло "первоначальное решение" о запрете "определенных транзакций" между российской компанией и американскими гражданами, публикация запрета пока не состоялась.

Согласно заявлениям разработчика, у Лаборатории Касперского есть более 400 миллионов частных пользователей и 240 тысяч бизнес-клиентов по всему миру. Хотя точных данных по США нет, можно предположить, что у Касперского там тоже много клиентов.

Сама компания считает, что причины запрета программы связаны не с техническими характеристиками, а с другими обстоятельствами. Они готовы сотрудничать с правительственными организациями и доказать свою прозрачность. Однако, вероятно, никого из американских чиновников это не интересует.