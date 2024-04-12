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gotreksson
Силуанов считает реалистичным вариант приватизации госкорпорации «Дом.РФ» через IPO
Глава Минфина Антон Силуанов считает реалистичным вариант приватизации госкорпорации «Дом.РФ» через IPO. Об этом министр сообщил в разговоре с «Интерфаксом».

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Глава Минфина, Антон Силуанов, подтвердил информацию о намерении правительства провести частичную приватизацию государственной компании "Дом.РФ". Хотя многие могли ожидать противодействия этому решению, ряд экспертов поддерживает его.

Сообщение о возможной приватизации "Дом.РФ" правительством появилось в конце марта в газете «Ведомости» со ссылкой на близкие источники из правительства и самой компании. По сведениям издания, власти и руководство считают целесообразным продажу частных долей в "Дом.РФ" инвесторам. Планируется провести выпуск акций в следующем году. Подготовка "Дом.РФ" к IPO и допэмиссия акций – это шаг в сторону приватизации, но принципиально отличающийся от событий 90-х годов. Во-первых, государство сохранит контрольный пакет акций компании, оставляя за собой важное влияние на ее деятельность. Предполагается, что доля приватизированных акций не превысит 15%, что делает этот процесс крупнейшим за последние годы.

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Вывод "Дом.РФ" на IPO будет выгоден как для банка самого по себе, так и для корпоративного управления в целом. Публичное позиционирование создает определенные обязательства перед акционерами и обеспечивает прозрачность финансовой деятельности. Кроме того, это ограничит возможные коррупционные схемы, поскольку широкий круг акционеров будет следить за компанией.

"Дом.РФ" в основном занимается операциями по льготной ипотеке и рассредоточением субсидий среди других банков. Это финансово стабильная компания, выплачивающая дивиденды и способная привлечь инвестиции. Однако ее зависимость от государственного финансирования создает определенные риски, которые необходимо учитывать.

Хотя льготы сегодня больше выгодны для коммерческих банков, чем для граждан, переход к цифровым технологиям в сфере кредитования позволит улучшить ситуацию. Возможно, "Дом.РФ" станет центральным игроком в сегменте льготных ипотечных программ, предлагая новые услуги населению.

Расширение практики IPO госкомпаний с продажей небольших пакетов акций может быть полезным шагом для рынка. Российские железные дороги – один из примеров, которые стоит рассмотреть. Важно при этом обеспечить интересы российских граждан и ограничить участие нерезидентов в приобретении акций компаний.

#финансы #экономика #акции #инвестиции #ipo #финансирование #приватизация #кредит #антон силуанов #дом.рф
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