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gotreksson
США хотят чтобы Китай сократил производство
ТАСС: министр финансов США Джанет Йеллен провела в Гуанчжоу встречу с представителями международного и китайского бизнеса.

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Министр финансов США отправилась в пятидневное путешествие в Китай, чтобы убедить местных чиновников в том, что необходимо уменьшить производство определенных товаров, таких как электромобили, аккумуляторы, солнечные панели и другие, поскольку их избыток на мировом рынке приводит к перегрузке и ценовому давлению. Это, в свою очередь, заставляет американские компании снижать цены и сталкиваться с убытками.

Дженет Йеллен прибыла в южный китайский промышленный центр Гуанчжоу не просто с просьбой, а с настойчивым требованием: "Построение здоровых экономических связей требует соблюдения справедливых правил игры как для американских рабочих, так и для компаний, а также открытого и прямого диалога в областях, где возникают разногласия". Многие годы китайские чиновники активно инвестировали в расширение производственных мощностей, и результаты этого не остались незамеченными. Эта ситуация вызывает опасения у американцев, как подтверждает высокопоставленный чиновник Казначейства США: "Мы видим растущую угрозу в том, что компании столкнутся с убытками и будут вынуждены снижать цены".

Именно для того, чтобы убедить китайцев уменьшить производство, Дженет Йеллен отправилась в свое турне. Она будет прилагать все усилия, чтобы убедить китайцев не только о сохранении своих интересов, но и о заботе о других странах.

Американцы проявляют заботу не только о своих интересах, но и о мировой экономике в целом. На этот раз они даже прибегли к обращению к другим странам с упреками. Цель - не допустить снижения цен на товары на рынке, чтобы крупные корпорации и топ-менеджеры не лишились своих бонусов за выполнение планов продаж.

В Китае власть продлевает жизнь бизнеса с помощью различных программ, обеспечивает относительно невысокую стоимость производства, что в свою очередь делает китайские товары более доступными по сравнению со своими западными аналогами. Суть рыночных принципов и законов конкуренции кроется в этом. Однако недовольство США не утихает.

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Однако позиция Пекина останется непоколебимой, и, скорее всего, предупреждения и убеждения не принесут желаемого результата. Вероятно, это лишь предлог для США введения дополнительных тарифов и налогов на китайские товары, что может привести к усилению напряженности между двумя государствами.


#сша #финансы #политика #китай #экономика #бизнес #сша vs китай #пекин #гуанчжоу #дженет йеллен
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