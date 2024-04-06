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gotreksson
Палестино-израильский конфликт начал влиять на американскую внутреннюю политику
Действия Израиля в секторе Газа вызывают все больше недовольства в американском обществе, особенно среди демократов. Байден и его администрация пытаются найти компромиссное решение, чтобы избежать потери поддержки избирателей.

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Действия Израиля в секторе Газа становится все более заметными на американской политической арене. По данным нового опроса Галлапа, поддержка действий Израиля на палестинской территории сократилась с 50% до 36%. Количество американцев, не одобряющих действия кабинета Биньямина Нетаньяху в Газе, возросло с 45% до 55%. Особенно любопытным является партийный аспект: в то время как республиканцы в целом поддерживают довольно произраильскую позицию (64%), лишь 18% членов Демократической партии поддерживают агрессивные действия Израиля.

Поддержка со стороны Байдена и его администрации Израиля или отсутствие решительных мер по урегулированию конфликта, может привести к потере интереса демократического электората к выборам в ключевых штатах в пользу Дональда Трампа. Белый дом беспокоится об этом больше всего и поэтому предпринимает меры, такие как обсуждение санкций против незаконных еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан. Однако Израиль не показывает готовности отступить, планируя даже военное вторжение в Рафах вопреки угрозам со стороны Вашингтона и арабских стран. Тель-Авив настроен непреклонно: они не только не собираются покидать Газу, но и готовятся к зачистке Южного Ливана. Конференции радикальных сионистов обсуждают возможность строительства еврейских поселений в этом регионе, а израильские авиаудары по иранским военным могут привести к новой войне на Ближнем Востоке.

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Более того, усилия Джо Байдена в обеспечении мира не приносят желаемого результата. Поддержка левых демократов снижается, а атаки хуситов на суда в Красном море угрожают еще большей инфляцией перед выборами. Потенциальный военный конфликт между Израилем и Ираном может привести к катастрофическим последствиям и даже втянуть США напрямую, ради защиты своих интересов в регионе. Государственный департамент пытается находить компромиссы, предлагая углубленные переговоры с Тегераном.

По информации Bloomberg, американские дипломаты предлагают разморозить счета Исламской Республики Иран на сумму 10 миллиардов долларов в обмен на прекращение обстрелов гражданских объектов со стороны йеменских повстанцев, а также исключить движение "Ансар Аллах" из списка террористических организаций. Но иранцы, судя по предварительному ответу, не собираются даваться дешево. Попытки давления на них малоэффективны, учитывая неудачу подобных попыток со времен падения шахского режима в 1979 году. В связи с этим, для американского руководства может оказаться более привлекательным антиизраильский курс.

Заметен рост активности лево-либеральной оппозиции в Израиле. Лево-либералы в стране, в основном сгруппированные в Демократической партии, вышли на улицы, попытавшись штурмовать резиденцию премьер-министра Биньямина Нетаньяху, что привело к столкновениям с полицией. Эти действия вызвали одобрение среди официальных ресурсов Исламского движения сопротивления и фактическую поддержку движения.

Политологи отмечают, что ситуация может обостриться, когда сторонники премьера и противники уступок ХАМАСу также начнут активные протесты. Возможно, в Израиле скоро начнется новый внутренний конфликт. 

Необходимость США приложить усилия для прекращения израильской агрессии становится все более актуальной, так как иначе, вероятность победы Дональда Трампа станет неизбежной. Это может помешать выделению финансовой поддержки Украине, поскольку у Соединенных Штатов не хватит ресурсов для участия в двух крупных конфликтах одновременно. Сложившаяся ситуация заходит в тупик, и агрессивная политика Израиля лишь усугубляет ее. Стране придется найти выход из этого сложного положения, чтобы не допустить провала демократов на предстоящих выборах.


#новости #израиль #хамас #палестина #иран #сектор газа #байден #трамп #хуситы #мнение
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