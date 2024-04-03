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gotreksson
По иску Генпрокуратуры России приставы арестовали активы владельцев знаменитой «Макфы»
Челябинская область становится символом набирающей обороты национализации. Местные активы, один за другим переходящие под контроль государства, поражая своим масштабом и значимостью. Скоро к металлургическим мощностям примкнет пищевая промышленность. По исковому запросу Генпрокуратуры России приставы арестовали активы владельца знаменитой «Макфы».

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День смеха оказался на редкость печальным для бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, его бизнес-партнера Вадима Белоусова, а также их родственников. 1 апреля 2024 г. по иску Генпрокуратуры пристав арестовал их счета и активы, включая «Макфу», «Первый хлебокомбинат», «СМАК», «Новую пятилетку», «Долговское» и многие другие. Во всех этих компаниях и их владельцах так сразу не разберешься. Слишком большой пласт информации. Грубо говоря, хлебно-макаронных активов набралось 36, а хлебно-макаронных королей — 10. Что касается стоимости соответствующих мощностей, тут всё еще сложнее. Пристав арестовал имущество бизнеса и банковские счета ответчиков на 100 трлн рублей, но сторона защиты пока что всячески избегает обсуждений оценки стоимости активов.

Помимо прочего, адвокат подчеркивает, что «Макфа» продолжает свою работу и состав акционеров прежний. В общем, полный порядок, за исключением предстоящего судебного разбирательства, которое, впрочем, будет идти своим чередом:

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«То есть продать эти акции каким-то другим лицам не получится. Деньги у "Макфы" не арестовывали, соответственно, ни о каком прекращении деятельности здесь речи не идет», — сказал адвокат Денис Фролов.

Но вряд ли разбирательство затянется. Ведь причина первоапрельской истории нешуточная — основных акционеров обвиняют в реализации коррупционных схем. Эксперты заявляют, что с большой долей вероятности иск Генпрокуратуры будет удовлетворен. Тогда после соответствующего указа президента изъятое имущество перейдет во временное управление Росимущества.

Дальше уже ценные активы достанутся профильному предприятию федерального значения или, например, крупной госкорпорации «Ростех». Прецедентов в последнее время достаточно. Не исключено, что с бывших владельцев хлебно-макаронной империи государство еще и убытки взыщет за причиненный ущерб.

Вслед за крупнейшим производителем ферросплавов в стране, способным полностью закрывать потребности отечественной металлургии (ЧЭМК), под контроль государства возвращается лидер другого сегмента рынка. Тоже челябинский.

Возникает логичный вопрос: Почему именно сейчас. Если с ЧЭМК всё очевидно — от комбината критически зависит не только металлургическая промышленность, но и ВПК, то макароны из этого ряда как-то выбиваются.

Однако, кто знает, может, это лишь на первый взгляд. Во времена Советского Союза ходила легенда, что все макаронные фабрики страны легко можно перевести на военные рельсы. Якобы именно поэтому диаметр изделий соответствовал калибру патронов — 7,62 мм. Но документальных подтверждений этому нет.

#новости #коррупция #фабрика #судебные иски #челябинск #челябинская область #долговское #макфа #первый хлебокомбинат #смак
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