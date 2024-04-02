Официально начались работы над Генуэзским подпортовым туннелем, первым подводным туннелем, когда-либо построенным в Италии, и крупнейшим в Европе.

Этот грандиозный проект обсуждался в течение многих десятилетий, прежде чем, наконец, в марте 2024 года начало основных работ ознаменовал длительный звук сирены (подготовительные мероприятия на месте начались несколько месяцев раньше), которые подрядчик планирует завершить через пять лет. Стоимость данной кампании оценивается в €1 млрд. На пиковом этапе на объекте будут заняты не менее 5 тыс. человек.

Речь идет о самом широком тоннеле в Европе, который предназначен для соединения западной и восточной частей итальянской Генуи. Его планируют построить в районе бассейна старого порта на глубине 45 метров. Протяженность нового маршрута составит 3,4 км. Данное сооружение станет лидером в стране по показателю среди аналогичных объектов. Оно будет состоять из двух «ниток». Внешний диаметр каждой из труб составит 16 метров. Эта инициатива входит в рамки крупного проекта по реконструкции Генуи и ее транспортной системы. Отмечается, что благодаря кардинальным изменениям в городе улучшится экологическая обстановка (будет создано 10 гектаров зеленых парков), так же проект облегчит передвижение по улицам на автомобилях.

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Что касается проекта тоннеля, то Autostrade per l'Italia - один из ведущих концессионеров в Западной Европе по строительству и управлению платными автострадами протяженностью более 3 тыс. км, занимается его реализацией. Во время церемонии по поводу начала работ проекта некоторые чиновники подчеркнули, что новый объект станет символом итальянского инженерного мастерства.

Самым широким тоннелем в мире (43,6 м) в настоящее время остается китайский объект, который был открыт в эксплуатацию в 2022 году. Этот 11-километровый путь с шестью полосами движения пролегает по дну озера Тайху. Он является частью автострады между городами Уси и Чанчжоу в провинции Цзянсу. На завершение этого проекта у специалистов из Китая ушло ровно четыре года. Было израсходовано около 2 млн кубических метров бетона.

В этом году этот рекорд собирается побить другой китайский объект — восьмиполосный тоннель в устье Жемчужной реки протяженностью 7 км и шириной 46 метров. Он станет частью перехода между Шеньчжэнь и Чжуншань. Кроме того, в рамках этого проекта планируется построить мост длиной 17 км и два искусственных острова. В мае 2023 года, в ходе строительства моста, был установлен новый мировой рекорд — за один день китайские рабочие положили 22,6 тыс. квадратных метров асфальта.