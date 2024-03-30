ОАО «РЖД» и ГК Бамтоннельстрой-Мост заключили договоры генерального подряда на строительство на БАМе второго Северомуйского, второго Кодарского и второго Кузнецовского тоннелей, а также нового железнодорожного моста через реку Амур в Комсомольске-на-Амуре.

В рамках третьего этапа модернизации Восточного полигона планируется реализация масштабных проектов, старт которых намечен с 1 апреля 2024 года, как сообщила пресс-служба РЖД. Компания заключила контракт общего подряда с ГК Бамтоннельстрой-Мост для возведения нового моста через реку Амур в районе Комсомольска-на-Амуре, а также для постройки трех тоннелей: второго Северомуйского, второго Кодарского и второго Кузнецовского.

Общая стоимость всех этих объектов составит почти 500 миллиардов рублей, в то время как ранее в 2023 году упоминалась сумма в 650 миллиардов рублей. Наличие указанных инфраструктурных объектов позволит существенно увеличить грузовые потоки по важным направлениям. По словам заместителя министра транспорта РФ Валентина Иванова, в течение ближайших восьми лет в общей сложности на расширение грузоперевозочной способности БАМа и Транссиба до 270 миллионов тонн будет направлено 3,7 триллиона рублей. Это на один триллион рублей больше, чем планировалось ранее, в начале текущего года. Подобная стоимость обусловлена внесением в проект новых крупных строений, на которых настаивали грузоотправители: обход Хабаровска, развитие Находкинского узла и второй путь на участке Комсомольск – Волочаевка. По словам вице-премьера Андрея Белоусова, федеральное правительство в самое ближайшее время утвердит соответствующий документ.

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Что касается указанных объектов, первым планируется завершение строительства нового Кодарского тоннеля, который будет введен в эксплуатацию в 2030 году. Он будет расположен на участке Витим – Новая Чара (Забайкальский край), где с 1988 года функционирует одноименный двухкилометровый тоннель. Его строительство было связано с рядом трудностей, а в 1984 году из-за допущенных нарушений произошел обвал, что привело к задержке в сроках. В итоге работы заняли семь лет. В течение некоторого времени поезда на данном участке курсировали по временному обходу через Кодарский перевал.

Строительство трех других инфраструктурных объектов будет завершено ГК Бамтоннельстрой-Мост к 2033 году. Как подчеркнул генеральный директор АО «Трансэнерком» Олег Шевцов в комментарии для канала, наиболее сложным является проект второго Северомуйского тоннеля на участке Итыкит – Окусикан (Бурятия). Пробивка 15-километрового пути через Северо-Муйский хребет предстоит в сложных геологических и гидрологических условиях. Эксперт отмечает, что в контексте смещения акцента во внешней торговле на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) актуальность быстрого строительства второй очереди Северомуйского тоннеля достигла пика. Подготовительные мероприятия на площадке были начаты еще летом 2019 года. Но в следующем году из-за различных причин (официально по причине пандемии) работы были приостановлены. Позднее в ОАО «РЖД» объявили, что строительство начнется не ранее 2024 года.

Начали строительство первого тоннеля в 1970-х годах, однако движение по нему было открыто лишь в декабре 2003 года (в ходе строительства случилось несколько серьезных аварий, что привело к пересмотру проекта и сроков). Сегодня этот тоннель является самым длинным в России. Он остается "узким местом" на Байкало-Амурской магистрали. За сутки здесь проезжают 16 пар поездов. С появлением второго пути грузоперевозочные мощности данного участка увеличатся в шесть раз, достигнув пропускной спобобности 100 миллионов тонн. Существовали различные мнения о необходимости второго Кузнецовского тоннеля и нового мостового перехода через Амур несколько лет назад. Однако с изменением логистических цепочек и увеличением нагрузки на Восточный полигон, этот вопрос более не вызывает сомнений — существующие объекты находятся на участках с высокой грузонапряженностью и требуют дублирования