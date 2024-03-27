INTERFAX.RU: строительство деревянных многоэтажных домов в России могут запустить уже через два года, заявил в среду замминистра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко.

С 2026 года в России планируют начать строительство высотных зданий из дерева. Этот амбициозный план вызывает широкий интерес у инвесторов и застройщиков, считающих этот сегмент рынка жилья перспективным. Замглавы Минстрой РФ Сергей Музыченко заявил, что необходимые нормативные документы будут подготовлены в ближайшие годы. Работа в этом направлении ведется ведомством уже четыре года.

Будущее строительства деревянных многоэтажек остается открытым вопросом. Эксперты высказывают противоречивые мнения на этот счет. Управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов убежден в успешности деревянного строительства в России. Планируется использовать технологию CLT (Cross-Laminated Timber), которая предполагает применение многослойного клееного бруса. Для производства таких панелей требуется высокотехнологичное оборудование. Если строительство деревянных зданий станет массовым, Сырцов считает, что данная технология может быть экономически выгодной, что отразится на стоимости жилья.

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Сырцов отмечает ряд преимуществ деревянных многоэтажных домов: низкая стоимость, высокая скорость строительства, устойчивость к вибрациям, хорошая шумоизоляция и возможность расширения полезного пространства. Однако у них есть и недостатки, такие как подверженность гниению и растрескиванию.

Одно из главных проблем, на который указывает Руслан Сырцов, - дефицит квалифицированных специалистов на этом рынке. Для развития деревянного строительства потребуется несколько лет подготовки кадров.

Генеральный директор компании "СиЭлТи Рус" Дмитрий Зубов высказывает сомнения в том, что деревянное многоэтажное строительство получит широкое распространение в ближайшем будущем. Он обращает внимание на то, что стоимость деревянных домов может оказаться выше каменных из-за соблюдения всех норм и требований.

Зубов отмечает, что пока нигде в мире не массово строят деревянные небоскребы. Но он предполагает, что к середине текущего десятилетия мы можем наблюдать рост интереса к этому виду строительства, учитывая растущую потребность в экологически чистом жилье.

Юлия Усачева, руководитель агентства недвижимости "Городской риэлторский центр", сомневается в популярности деревянных домов из-за устаревших предубеждений у большинства людей. По ее мнению, успех таких строений зависит от того, насколько ярко будут выражены их преимущества для потенциальных покупателей. Эксперт отмечает, что квартиры в деревянных многоэтажках вряд ли будут дешевле альтернативных вариантов. Кроме того, подобные проекты не всегда подходят для всех регионов.

"Например, в городе Сочи, аналогичные жилые комплексы, вероятно, не найдут популярность – здесь даже бани строятся из прочных материалов. Это связано с высокой влажностью воздуха, требующей особого ухода для деревянных конструкций", – поясняет специалист.

В 2022 году в городе Сокол Вологодской области компания Segezha Group запустила в эксплуатацию первые четырехэтажные жилые дома из дерева. После того как вступят в силу новые строительные стандарты, планируется строительство жилья от пяти до двенадцати этажей из CLT-панелей.