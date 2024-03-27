ТАСС: наземная инфраструктура одного из подземных хранилищ газа повреждена на Украине. Об этом сообщил глава компании "Нафтогаз" Алексей Чернышов.

Калибровка ударов ВС РФ приобретает новую окраску и характер. Совсем недавно Харьков был погружен во тьму после серии мощных ударов, на ДнепроГЭС возникли серьезные проблемы, а "Герани" накрыли Одессу своими атаками.

Интересно, что последние удары оказались более результативными, чем осенние калибровки 2022 года, когда целиком подвергались атакам ТЭЦ и подстанции. Видимо, энергетическая инфраструктура Украины находится на краю пропасти, и для её уничтожения сейчас достаточно даже меньшего воздействия по сравнению с прошлой осенью — возможностей для маневра уже почти не осталось. Если удары по энергетической инфраструктуре уже не удивляют, то атаки на газовую инфраструктуру — что-то новенькое. Министерство обороны сообщило об ударах по объектам газодобычи на западе Украины. Это действие вызывает интерес, ведь газ в западных областях добывается не в таких объемах, как на востоке, ближе к ЛБС.

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Казалось бы, более логичным было бы начать с уничтожения нефтегазовой области Днепро-Донецкого бассейна, а не атаковать запад. Но здесь действует другая логика. Например, в Львовской области находится огромное подземное газовое хранилище Бильче-Волицкое, самое крупное не только в Украине, но и в Европе.

Это хранилище использовали европейские компании для накопления газа, платя за это Киеву. Суммы не были огромными, но это имело свою ценность. Украина сохраняла свою газовую значимость для Европы даже в условиях последних двух лет.

Сейчас начался разгром газовой инфраструктуры. Подземные хранилища газа сложно уничтожить из-за их глубины, однако оборудование для заполнения и опорожнения, а также само хранилище можно вывести из строя. Сейчас, министерством обороны РФ особое внимание уделено этому аспекту.

Кроме того, ясно, что контракт на транзит газа после 2024 года не будет продлен. Вопрос о продолжении транспортировки газа через Украину в Европу остается пока непонятным. И похоже время пришло радикально решить этот вопрос.

Подобно атакам на энергетическую инфраструктуру, важна системность ударов на газовую инфраструктуру. Полный результат будет достигнут, когда восстановление газовой инфраструктуры будет невозможно даже в теории.