Проблема заключается в том, что озеро, расположенное в Юте и Аризоне, достигнет «мертвого бассейна» высотой 3370 футов, как сообщил Newsweek, что означает, что плотина гидроэлектростанции не сможет функционировать.

Искусственное водохранилище Мид, порожденное дамбой Гувера, является настоящим шедевром гражданской инженерии. Возведенная в 1930-е годы, она не только помогла преодолеть Великую Депрессию, но и способствовала развитию городов, таких как Лос-Анджелес, став символом величия энергетики США. Сейчас же водохранилище столкнулось с катастрофическим обмелением, и эксперты пишут о том, что постройка данной плотины можно рассматривать как историческую ошибку.

Водохранилище Мид играет ключевую роль в обеспечении водой и электричеством юго-запада США. Благодаря системе дамб и водохранилищ, заселение таких штатов, как Аризона, Невада и Колорадо, стало возможным. И сегодня ГЭС дамбы обеспечивает электроэнергией почти 8 миллионов человек. В последние годы водохранилище продолжает терять водный уровень по мере обмеления. Подобная ситуация наблюдается на озере Пауэлл. На нем уже все лодочные пристани оказались вне береговой линии, и если уровень воды продолжит снижаться, водозаборные устройства гидроэлектростанций вскоре могут оказаться над уровнем воды, что приведет к необходимости прекращения работы ГЭС.

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Значимость дамбы Гувера, возведенной в 1930-е годы, и не исчезла со временем. Ее водоем, заполнивший Черный каньон, стал не только важным источником воды, но и символом торжества над экономическими трудностями в юго-западных штатах США. Плотина Гувера оказала влияние на развитие Лас-Вегаса, превратив его в центр азартных игр, благодаря решению властей открыть казино для сбора налогов и выплаты заработных плат рабочим, строящим дамбу.

Этот уникальный водоем подвержен обмелению из-за насыщенного водопользования из реки Колорадо, а также испарения воды с их поверхности под воздействием солнечного излучения. В сочетании с изменением климата, делающим регион более засушливым, это создает серьезные проблемы для обеспечения устойчивого обращения с водными ресурсами.

Энергетики рассматривают возможность опускания турбин электростанций, хотя это может оказаться временным и недостаточно эффективным. Экологи призывают к сокращению потребления воды на 30%, а Соединённым Штатам и Мексики в этом случае предстоит договориться о сокращении потреблнния воды.

Федеральное бюро мелиорации предложило использовать тоннели в стенах каньонов для накопления воды. Более радикальное решение видится в спуске водохранилищ и демонтаже дамы, что позволило бы пересмотреть водопользование. Принятие таких мер добавит дамбу Гувера к списку уже устраненных дамб, подчеркивая важность устойчивого управления водными ресурсами.