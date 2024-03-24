ТАСС: Стахановский вагоностроительный завод в ЛНР выпустил первые 145 вагонов. Об этом на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил руководитель Росжелдора Алексей Дружинин.

Взглянув на текущее состояние многих заводов в постсоветском пространстве, трудно поверить, что когда-то они преуспевали, выполняли уникальные заказы. После распада СССР их производственные мощности оказались никому не нужными. Рабочих увольняли, и никаких мер по модернизации не проводилось десятки лет. Но в последнее время наметились позитивные изменения, на которые стоит обратить внимание. Тахановский вагоностроительный завод в Луганской Народной Республике с богатой историей один из таких.

За свои тридцать лет работы в советское время он прошел долгий путь развития. Начав со скромного производства металлоконструкций в 1962 году, к концу 60-х он переключился на выпуск вагонов для удобрений и грузовых платформ. В 1970 году на заводе впервые изготовили железнодорожную платформу с грузоподъемностью 63 тонны, а также освоили производство железнодорожных тележек. С течением времени ассортимент производимой продукции значительно расширился. В 1976 году начался выпуск вагонов для удобрений, а в 1978 году завод получил свое нынешнее название — Стахановский вагоностроительный завод (СВЗ). В 80-е годы он производил различные типы вагонов, тележек, колесных пар и другую железнодорожную продукцию.

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Знаковая страница в истории завода пришлась на трудное время для страны. В годы перестройки завод смог получить ответственный заказ международного уровня. С 1988 по 1992 год СВЗ изготовил и поставил 40 тысяч тонн сварных металлоконструкций для строительства тоннеля под Ла-Маншем.

К концу 80-х годов завод получил множество наград за инновации в отрасли, одна из них позволила сократить расход стали при массовом производстве вагонных осей. В 1987 году завод был удостоен звания «Предприятие высокого качества продукции» от Украинской Советской Социалистической Республики.

Но после распада СССР завод был приватизирован и потерял прежние рынки сбыта, лишившись крупных госзаказов. К 2001 году СВЗ оказался на грани банкротства. Спасение пришло от российской группы «Альянс», которая выкупила завод и обеспечила его заказами. В 2005 году контрольный пакет акций приобрело украино-немецкое предприятие «Мга-Моторс».

После пережившего почти второе рождение в начале 2000-х годов, СВЗ столкнулся с новыми трудностями в 2012 году. Уменьшилось количество заказов, начались увольнения, и завод существовал, но не развивался.

Только после присоединения новых территорий одним из крупнейших предприятий региона открылись новые перспективы. В прошлом году появился первый инвестор. С начала текущего года СВЗ возобновил полноценную работу и выпустил 145 вагонов. Завод получил сертификаты на серийное производство новых моделей грузовых вагонов.

В ближайшие годы СВЗ планирует производить вагоны различной грузоподъемности, а также выполнить заказ на 1200 вагонов Правительства Российской Федерации для перевозки различных грузов, включая тяжелую технику до 65 тонн. Завод также приступит к ремонту железнодорожной техники.

Планы расписаны до 2028 года, и в текущем году начнутся мероприятия по модернизации. Можно с уверенностью сказать, что завод, пройдя долгий путь развития, став лидером отрасли и завоевавший мировую славу, теперь переживает второе рождение.