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В Ленинградской области запустили новый завод удобрений
ТАСС: Президент РФ Владимир Путин по ВКС дал старт промышленной эксплуатации нового комплекса по выпуску минеральных удобрений компании "Фосагро" в Волхове

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В Ленинградской области открылось передовое производство удобрений. «ФосАгро», вложившая 34 миллиарда рублей, успешно завершила масштабный проект на Волховской площадке. За последние пять лет производство удобрений увеличилось в четыре раза благодаря новым технологиям. Технологическая линия, запущенная на заводе, стала одной из крупнейших в мире. Компания «Фосагро» заслуженно считается одним из лидеров по производству фосфорсодержащих удобрений в России и мировом масштабе. Ее активы включают в себя АО «Апатит», АО «ФосАгро-Череповец», ЗАО «Агро-Череповец», Балаковский филиал АО «Апатит», ЗАО «Метахим» и другие предприятия.

За более чем двадцать лет компания укрепила свои позиции на рынке. В 2023 году объем производства вырос на 2%, достигнув рекордных 11,3 миллиона тонн. По официальной статистике, объем производства минеральных удобрений в России ежегодно увеличивается более чем на 10%, достигнув в 2023 году 26 миллионов тонн. Доля компании «Фосагро» в этом сегменте стремится к 50%.

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Стабильные инвестиции в расширение производства и модернизацию позволяют компании достигать высоких результатов. В 2012 году холдинг включил в свой состав старый химзавод в Волхове, находившийся на грани закрытия. Под опекой «ФосАгро» завод получил мощный импульс к экономическому развитию. Таких масштабных проектов в регионе немного, и вклад «ФосАгро» играет ключевую роль. Через десять лет завод претерпел неузнаваемые изменения.

В 2019 году компания объявила о дополнительных инвестициях в размере 34 миллиарда рублей для нового современного производства. Производственные мощности увеличились в четыре раза, достигнув более чем 1 миллиона тонн удобрений в год.

На месте старого завода появилось передовое производство экстракционной фосфорной и серной кислот, водорастворимых минеральных удобрений и многое другое. Объем производства кислот увеличился более чем в пять раз. Компания планирует увеличить производство минеральных удобрений до 2026 года, и инвестиционные решения уже приняты.

Благодаря новым возможностям аграрии России будут обеспечены важной продукцией на многие годы вперед. Кроме того, «ФосАгро» экспортирует удобрения в более чем 100 стран мира, укрепляя свою позицию как ведущего поставщика удобрений.

#новости #экономика #путин #строительство #завод #удобрения #ленинградская область #волхов #минеральные удобрения #фосагро
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