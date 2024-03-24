«Коммерсантъ»: ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) совместно с АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» начали опытные работы по производству металлического тантала.

В России был совершен еще один важный шаг в области укрепления технологического суверенитета: в стране выпущен первый брусок металлического тантала весом 8 кг. Этот исторический слиток был создан на Екатеринбургском заводе, специализирующемся на переработке цветных металлов, из танталового порошка, произведенного на Соликамском магниевом заводе. В ближайшем будущем планируется начать промышленное производство этого продукта на данном заводе.



До сих пор в нашей стране осуществлялась только добыча и экспорт необработанного тантала. После распада Советского Союза основные производственные мощности остались в Казахстане и Эстонии. Теперь же весь процесс от руды до готового изделия будет вестись на территории России. Обогащенная лопаритовая руда, из которой получают металлический тантал, добывается на Ловозерском горно-обогатительном комбинате на Кольском полуострове, который является частью структуры компании "Росатом". В долгосрочной перспективе планируется разработка аналогичного месторождения в Сибири.

Тантал обладает высокой прочностью, пластичностью, жаростойкостью, способностью поглощать газы, такие как кислород, азот, водород, а также устойчивостью к большинству кислот. Благодаря этим свойствам, этот редкий металл, открытый в 1802 году, активно применяется в различных отраслях, включая электронику, химическое машиностроение, медицину, ядерную энергетику, космическую индустрию, металлургию и оборонную промышленность. Обеспечение собственным производством способствует уменьшению зависимости от импорта и обеспечивает российским предприятиям доступ к этому важному ресурсу.



Несколько лет назад "Росатом" объявил о своем намерении создать танталовое производство полного цикла. Важность этой инициативы возвысилась особенно сильно в 2022 году. Отечественные специалисты сумели разработать и внедрить новейшие технологии на СМЗ в рекордно короткие сроки, что позволит укрепить технологический суверенитет России и поможет государственной корпорации занять новые позиции на рынке драгоценных металлов.

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Выпуск первого металлического тантала в России является важным событием, подчеркивающим стремление страны к укреплению своего технологического суверенитета и развитию собственного производства редких металлов.