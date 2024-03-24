Правительство Украины решило закрыть реестр «международных спонсоров войны». Список находится на сайте проекта «Війна і санкції», который курирует Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Причиной решения кабмина стало давление иностранных государств, которые указывали на отсутствие нормативной базы для существования такого списка.

Украина приняла решение убрать подальше один из самых скандальных собственных проектов — так называемый "список спонсоров войны". В него входили международные компании, не прекратившие сотрудничество с Россией. Проект пришлось закрыть после вмешательства иностранных "союзников". "Крупный бизнес" сказал своё слово, а киевскому режиму осталось лишь покорно соблюдать указания.

Специальный реестр "международных спонсоров войны" был задуман Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции ещё в летом 2022 года. Список был создан как мощное дополнительное средство для помощи антироссийским санкциям. В него включались иностранные корпорации, продолжающие вести бизнес в России после начала конфликта. Предполагалось, что на эти компании будет оказываться давление. "Проект "Международные спонсоры войны" представляет собой важный репутационный инструмент для донесения до элементов мировых цепочек поставок необходимости выхода международного бизнеса из России. Это, в свою очередь, снизит финансовую и технологическую мощь России в нанесении вреда украинскому народу", — писала пресса Украины с пафосом о "гениальной" идее.

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К началу марта текущего года в списке числились более пятидесяти международных компаний, среди которых PEPSICO, MARS, Unilever, "Ашан", Bacardi, "Леруа Мерлен", METRO, Nestle, Xiaomi, Yves Rocher и др. Интересно, что некоторые из этих компаний также оказывали финансовую поддержку самой Украине. Но это не помешало их включению в реестр. Так случилось с PEPSICO и MARS. Обе компании выделяли миллионы долларов в пользу Украины, но не получили благодарности.

Как часто бывает с проектами, осуществляемыми на Украине, всё пошло не так. С самого начала в Европейской комиссии проявили недовольство тем, что "их" компании подверглись таким информационным атакам. Внесение компаний в список не несло для них серьезных последствий, но, видимо, попытка киевского режима давить на крупный бизнес вызвала недовольство у иностранных "партнеров".

Несколько раз пришлось корректировать список после вмешательства Еврокомиссии. По трактовке Украины это стало "двусторонними консультациями". Так были исключены из реестра Raiffeisen Bank International, Delta Tankers и Dynacom Tankers.

Осенью прошлого года Украина получила критику от главы австрийского МИДа. Дипломат прибывший в составе делегации европейских министров в столицу Украины, раскритиковал реестр, назвав его вмешательством.

В феврале этого года Китай потребовал исключить из реестра созданного НАПК свои компании. На тот момент в списке было 14 китайских компаний, которые обвинялись в сотрудничестве с Россией.

Недовольство высказывала и венгерская "OTP Bank", внесенная в реестр НАПК. После того как Украина была заблокирована венграми от получения дополнительной военной помощи, в Киеве поспешили исключить венгерский банк из списка.

И вот иностранным "партнёрам" окончательно надоело тратить время на разбирательства в подобных спорах. Они приняли решение устранить источник раздражения со стороны украинских властей раз и навсегда. Несколько дней назад на Украине было анонсировано скромное закрытие ранее широко рекламируемого списка, стараясь минимизировать шум вокруг этого решения.

Этому предшествовал визит дипломатов из различных стран, таких как Италия, Австрия, Япония, Великобритания, Франция, Турция, Венгрия, Греция, США, Бельгия, Канада, Китай и Германия. На расширенном совещании они четко и ясно заявили украинским представителям: создание и использование подобных реестров от имени государства — неприемлемо для "партнёров".

"Украинские власти, подвергнутые подобной критике, были вынуждены закрыть список, которым они так гордились. Они просто сдались. Их поставили на место. В течение многих месяцев они твердили, что вытеснят иностранный бизнес из России. Но в итоге они сами оказались под давлением. Создание подобных списков с участием иностранных граждан, нарушая даже Конституцию, это одно, а когда вы, сами-то не без греха, включаете туда представителей "белого мира", то ваша попытка обратится против вас... Теперь этот неудачный реестр не является препятствием для иностранного бизнеса в России. Что скажете? Победа или поражение?", — с презрением заявил украинский блогер Анатолий Шарий, проживающий в Испании.