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gotreksson
Более 1300 москвичей получат новые квартиры по программе реновации
Предложения новых квартир по программе реновации получили более 1,3 тыс. жителей трех районов столицы в конце февраля, сообщил руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

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Эра реновации старых домов в Москве продолжает приносить новые возможности для жителей. Специалисты активно работают над предложениями равнозначных квартир для жильцов 11 зданий в различных округах города. По словам Максима Гамана, этих плановых трансформаций уже затронули четыре новостройки.

Для переселения были выбраны районы с развитой инфраструктурой и комфортными условиями проживания. Новые жилье в районах Выхино-Жулебино и Черёмушки было передано жителям по адресам: Самаркандский бульвар, д. 15 и ул. Новочерёмушкинская, д. 56. Также радует то, что переселение приступило и в районе Можайский, где жители получили предложения о новом жилье на ул. Толбухина, д. 2 и ул. Петра Алексеева, д. 10. Очевидно, что реновация сопровождается не только заменой старых домов на новые, но и созданием на их первых этажах мест социально-бытовой направленности. Новые дворы становятся приятными местами для прогулок, благодаря обустройству и озеленению. Детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха радуют жителей и придают районам дополнительный комфорт для жизни.

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Реновация столицы — это огромный проект, в рамках которого планируется возведение 225 новых домов площадью около 4,5 млн квадратных метров. В то же время, уже идет проектирование более 240 жилых зданий общей площадью почти 4,5 млн квадратных метров. Рука об руку с программой реновации идет строительство новых жилых объектов, что позволяет Москве сохранять свое лидерство в сфере строительства среди других регионов.

Помимо этого, строительный бум в столице продолжает ускоряться. В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", объем строительства жилых объектов в столице вырос почти в два раза - с 3 млн до 6 млн квадратных метров в год. Это значительный прогресс, который позволяет улучшить условия для москвичей и создать комфортные городские среды.

Программа реновации жилищного фонда была одобрена мэром Сергеем Собяниным летом 2017 года. Она охватывает почти 5200 домов, в которых проживает почти 1 млн москвичей, и общая площадь превышает 16,3 млн квадратных метров. Первые жители переехали в реновированные квартиры весной 2018 года, что стало важным этапом в этом амбициозном проекте.

#новости #москва #жилье #квартиры #реновация #выхино-жулебино #новочерёмушкинская #самаркандский бульвар #строительство жилья #ул. петра алексеева #ул. толбухина #черёмушки
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