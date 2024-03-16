Построить предстоит 130 км, работы будут вестись в стесненных условиях горной местности — магистраль преимущественно пройдет в тоннелях и по эстакадам.

В ближайшие несколько лет планируется вложить около 745 миллиардов рублей, причем треть этой суммы предоставит Москва, а остальные инвестиции будут осуществлены частными компаниями. Планируется открыть всю протяженность дороги до второй половине 2030-х годов. Строительство 130-километрового участка будет проводиться в сложных горных условиях, где основная часть трассы будет пролегать через тоннели и по возвышенным мостам.

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Этот новый маршрут вдоль черноморского побережья направлен на разгрузку перегруженной федеральной А-147. На днях «Автодор» объявил о начале работ в районе села Высокого, где уже идет строительство подпорной стены для будущего тоннеля, который станет частью обхода Адлера. Это лишь первый этап из восьми запланированных. Строительство ведется с конца, начиная с восточного участка, где большая часть пути будет пройдена через параллельные тоннели протяженностью в шесть километров каждый, с общим бюджетом в 74 миллиарда рублей. Первый этап с объездной дорогой планируется завершить к 2027 году. Новая трасса от Кудепсты до Высокого значительно разгрузит Адлер и увеличит туристический поток в регионе, что станет дополнительным толчком для социально-экономического развития Краснодарского края.

На сегодняшний момент в рамках подготовительных работ продолжается строительство подпорных стен и тоннельного комплекса, переустройство инженерных сетей, постройка временных дорог и других необходимых объектов. Эти усилия ведется с целью создания нового мегапроекта, который перевернет представление о дорожной инфраструктуре.

Обсуждение этой дороги началось еще в 2010-х, и актуальность проекта неуклонно растет. Существующая трасса Джубги-Сочи, особенно в летний сезон, является одной из самых загруженных в стране, пропуская более 8 миллионов транспортных средств ежегодно.

Разработка нескольких вариантов трассировки с целью оптимизации стоимости и минимизации сложности строительства стала главной задачей. Начальный путь от Горячего Ключа до Адлера с сокращением времени пути семикратно — это лишь начало новой эры в дорожном строительстве, которая обещает улучшить инфраструктуру и жизнь людей в регионе.

Строительство новой дороги стало настоящим вызовом, и исключительно сложным проектом, не имеющим себе равных в мире. Эта инфраструктура поражает своим масштабом и сложностью — огромное количество тоннелей, каждый из которых является уникальным инженерным чудом. Начало работ на этом проекте ожидали около десяти лет, и теперь наконец-то его реализуют за 1,5 трлн рублей.