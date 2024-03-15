Плотина будет расположена в нижнем течении реки Ярлунг Зангбо, известной как река Брахмапутра в Индии, среди предгорий Гималаев в Тибетском автономном районе. Река протекает вдоль Гранд-Каньона Ярлунг Зангбо, самого глубокого каньона в мире, длина которого составляет 504,6 км.

Строительство самой крупной гидроэлектростанции в мире, расположение которой вызывает много споров у экологов и политиков. Нынешний рекордсмен, ГЭС «Три ущелья» на Янцзы, со своими 22,5 ГВт, стоит на первом месте, но скоро может быть превзойден новым проектом в Тибете, в ущелье реки Ярлунг Цангпо, известной как Брахмапутра.

Идея строительства мощной ГЭС обсуждается в Китае уже несколько лет, и в результате было принято решение о возведении одной гигантской станции, повышающей стандарты производства энергии. Проект стал реальностью в 2021 году, что подтолкнуло к подготовительным мероприятиям и созданию необходимой инфраструктуры. Но не все одобряют запуск этой кампании, опасаясь серьезного воздействия на окружающую среду. Против проекта выступают местные жители, для которых река имеет священное значение, а также представители экологических организаций. Специалисты предупреждают, что эксплуатация гидроэлектростанции может привести к иссушению Брахмапутры в нижнем течении и увеличению риска землетрясений в регионе.

реклама

Индия также выражает серьезные опасения относительно данного проекта. Согласно их позиции, в случае возможного конфликта с Китаем станция может использоваться в качестве экологического оружия. Беспрецедентное строительство может негативно повлиять на водоснабжение Индии и Бангладеш, а также помешать реализации аналогичного проекта Нью-Дели на этой реке.

Споры между соседними странами лишь усугубляются, причем Индия обвиняет Китай в недостатке прозрачности и консультаций по данному вопросу. В то время как за пределами Китая считают, что страна не поделилась деталями проекта и не обсудила все тонкости планирования со сторонними участниками. Несмотря на это, Китай заявляет о готовности к сотрудничеству и призывает к взаимопониманию, указывая на право самостоятельного принятия решений о строительстве на своей территории.

Ожидается, что гидроэлектростанция с производительностью 60 ГВт даст значительное количество электроэнергии, обеспечив современные потребности растущей экономики. Позитивный эффект проекта также ожидается в контексте стабильности водных ресурсов региона и возможности регулирования уровня воды в реке в течение всего года. Китай планирует использовать уникальную речную энергию этого района для снижения зависимости от других источников.

Подобные конфликты не редкость и в других уголках мира. Эфиопия в настоящее время реализует амбициозные планы по строительству комплекса плотин гидроэлектростанции на реке Голубой Нил, что вызывает серьезные опасения у Египта, который беспокоится, что это может привести к ухудшению доступа к ресурсам Нила. Также контроль над реками Тигр и Ефрат может стать катализатором древних враждебных отношений на Ближнем Востоке.

Все эти сложности и противоречия намекают на то, что эпоха "водных войн" может настигнуть человечество раньше, чем ожидалось. Очевидно, что управление и распределение водных ресурсов становятся ключевыми вопросами в современном мире, требующими взвешенного и гибкого подхода для обеспечения мира и стабильности в регионе.