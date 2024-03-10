Магистраль протяженностью более 700 км позволит связать западную и восточную части Ямало-Ненецкого автономного округа, а Северную железную дорогу - со Свердловской.

Северный широтный ход продолжает свой неспешный марш. Главный куратор этого амбициозного проекта, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, поделился сведениями о продвижении строительства. Согласно его словам, работы идут полным ходом, а уже скоро будет завершено проектирование.

Очень любопытно, каким образом в процессе взаимодействия "Газпрома" и "Новатэка" оживился западный участок бывшей «мёртвой дороги», простиравшийся от станции Чум (Северная железная дорога) до станции Обская (Лабытнанги), и оттуда, повернув к северу, проложил путь к станции "Бованенково". Сегодняшняя ситуация на участке до Сабетты связана с деятельностью "Новатэка", но об этом пока предпочитают умалчивать. Тем не менее губернатор отметил, что создание железнодорожного пути, соединяющего Обскую, Салехард, Надым, Пангоды, Новый Уренгой и Коротчаево, направлено на дальнейшее освоение минерально-сырьевой базы региона. Этот проект, без сомнения, представляет интерес для обеих корпораций.

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"Мы надеемся, что этот ключевой проект, способствующий развитию Арктики и Северного морского пути, окажется в числе приоритетов новой стратегии развития транспортной инфраструктуры", — подчеркнул глава региона.

Протяженность магистрали, превышающая 700 километров, позволит соединить западные и восточные части Ямало-Ненецкого автономного округа, а также связать Северную железную дорогу со Свердловской. Северный широтный ход, известный также как "Мертвая дорога" или Стройка №501-№503. Строительство этой магистрали, простиравшейся на сотни километров от Чума до Игарки, происходило в период с 1947 по 1953 годы. Прорывать путь через каменные массивы, раскаленные солнцем тундры и вечную мерзлоту - задача, требовавшая бешеного упорства, умений и силы от участников стройки.