Пресс-служба Ростеха: начата эксплуатация первого энергоблока ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае, ТЭС «Ударная» с 1 марта начала поставку мощности в объеме 227 МВт на оптовый рынок электроэнергии.

В марте 2024 года в России на юге страны был запущен в эксплуатацию уникальный парогазовый энергоблок ТЭС "Ударная", созданный российскими специалистами в условиях жестких санкций. Этот прорыв стал важным событием в истории развития российской энергетики и стал результатом нескольких лет научных и технологических исследований. Решение о строительстве электростанции вблизи Крымска было принято несколько десятилетий назад, и только в 2019 году начались работы на выбранной площадке, которая составила 64 гектара. Соглашение о строительстве было подписано властями Краснодарского края с "Технопромэкспортом", входящим в Госкорпорацию "Ростех". Изначально планировалось завершить строительство к середине весны 2021 года, но вскоре было объявлено о задержке ввода в эксплуатацию и новый срок - не ранее чем 2023 год.

Одной из основных проблем, с которыми столкнулись разработчики, была доставка турбин. В силу санкционных ограничений, подрядчик не мог приобрести турбины у европейских производителей напрямую. Это привело к необходимости поиска альтернативных вариантов, включая возможность приобретения оборудования через Иран. Но было принято решение организовать серийное производство газовых турбин внутри страны, чтобы обеспечить независимость от внешних поставщиков.

реклама

Столицей разработки первой российской газовой турбины ГТД-110М стал рыбинский производитель "ОДК-Сатурн". Но данная модель будет установлена только на третьем энергоблоке электростанции. Подробности о том, какое оборудование использовано на первых двух блоках, в Госкорпорации "Ростех" пока не разглашаются. Однако же, эксперты уверены, что и там использовано современное и высокоэффективное оборудование, разработанное в России.

Отечественная газовая турбина ГТД-110М безусловно не уступает зарубежным аналогам, а по некоторым характеристикам даже превосходит их. Важным достоинством является ее компактность, что значительно облегчает процесс транспортировки. Планируется выпускать минимум две такие турбины в год с 2024 года, что частично удовлетворит потребности внутреннего рынка. Уровень импортозамещения в энергомашиностроении пока остается низким, но этот проект позволяет надеяться на дальнейший рост отечественной промышленности. ТЭС «Ударная» имеет стратегическое значение для юга России, так как решает проблему энергодефицита в этом регионе. Благодаря ей жилищно-коммунальный сектор и промышленные предприятия Кубани и Крыма будут получать достаточное количество электроэнергии. Стоимость строительства станции составляет 55,5 млрд рублей. Ситуация могла быть иной, если бы ранее была построена Кудепстинская ТЭС, которую зачастую считают одним из самых проблемных и скандальных объектов появившихся на свет благодаря олимпиаде.

Этот проект является ярким примером того, как трудности могут привести к новым достижениям и возможностям. ТЭС «Ударная» не только поможет решить проблему энергодефицита на юге страны, но и даст толчок к развитию отечественной энергетики. Это доказательство того, что Россия обладает потенциалом и ресурсами для разработки и внедрения собственных передовых технологий в энергетическом секторе, несмотря на санкции и другие ограничения.



