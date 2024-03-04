В катастрофической нехватке жилья для граждан Германии, как утверждает немецкое издание Süddeutsche Zeitung, виноваты пожилые люди.

Исследование, проведенное Институтом немецкой экономики в Кельне, выявило следующие факты: около 6% семей, проживающих в крупных городах, живут в квартирах слишком маленькой площади, в то время как другие 6% обладают слишком большими жилыми пространствами. Когда речь идет о людях старше 70 лет, 9% из них живут выше необходимой площади.

Институт немецкой экономики в Кельне пришел к заключению о том, что обмен квартирами может помочь изменить ситуацию. Похожую точку зрения высказывает и автор статьи «Справедливость: бабушка должна переехать» в журнале SZ. Часто пожилые люди проживают в квартирах с четырьмя комнатами или даже в отдельных домах, предназначенных для одной семьи, что сужает рынок доступного жилья для молодых семей и негативно сказывается на психологической обстановке.

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Количество людей, вынужденных существовать в ограниченном пространстве, стремительно растет. Необходимо заметить, что практически отсутствуют новостройки, и дефицит жилых площадей остается огромным.

Дети вынуждены существовать в одной комнате, а их родители спят на раскладных диванах в гостиной. Но пожилые люди могут уступить некоторую жилплощадь и помочь семьям с детьми решить жилищную проблему, с которой им сложно справиться на современном рынке недвижимости.

Пенсионеры владеют гораздо большим жилым пространством, чем молодые семьи, добавляет Нильс. Фактически, ни одна другая группа населения в Германии не обладает таким избытком площади на человека, как лица старше 65 лет.

Они по-прежнему живут в своих обширных жилищах просто потому, что всегда жили там, в то время как размеры дома или квартиры могли стать излишне крупными, — в таких тонах выражает свое недовольство Нильс. — Взглянув на эту жилищную ситуацию, легко заметить, что одна группа населения массово наносит вред другой. Для того чтобы поощрить пожилых людей к переезду, предлагается внедрить налог, который сделает проживание в больших жилищах экономически невыгодным.

Тема жилищного вопроса не раз поднималась, и в прошлом году, в августе, член партии "Зеленые" Кристина-Йоханна Шредер выдвинула инициативу освободить квартиры пенсионеров.

Политики в партии "Зеленые" пришли к выводу, что некоторые люди, особенно пожилые, живут в пространствах, превышающих их реальные потребности. Шредер предложила переселить стариков в маленькие квартиры и передать их крупные жилища семьям.

В качестве альтернативы, Шредер предложила пенсионерам сдавать свои большие квартиры семьям и сами переезжать в помещения поменьше. Как дополнительный бонус для пенсионеров могло бы стать снижение арендной платы за жилье путем вычета из налогов платежей.

Федеральный министр по делам семьи Лиза Паус, также являющаяся членом партии "Зеленые", поддержала идею и считает ее полезной. Он считает, что так можно решить проблему нехватки жилья в городских районах. Кай Вернеке, один из высокопоставленных руководителей компании Haus & Grund, разделяет мнение политиков, но предлагает еще одну идею: чтобы у пожилых людей вообще не возникало налогового обязательства, нужно освободить от налогов доход, получаемый от аренды сдаваемого ими жилья.

Хотя инициатива представляет собой новый и специфичный подход к решению проблемы жилищного вопроса, но предложения Шредер и Вернеке представляют собой возможные решения проблемы нехватки жилья в городских районах. Они позволят оптимизировать использование жилых площадей, обеспечивая старикам достойные условия проживания и семьям доступ к удобному жилью. Жаль, что мнения самих пенсионеров ни кто не спрашивал.