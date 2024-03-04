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gotreksson
В Новосибирске планируют построить первый в регионе небоскреб
В здании планируется 60 этажей, большинство из которых будут использоваться как жилые помещения.

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В Сибири пока нет небоскребов, несмотря на несколько попыток некоторых городов осуществить такие проекты. Восточная часть России, за Уральскими горами, пока может похвастаться зданиями выше 150 метров только в Екатеринбурге и Владивостоке. И скоро этот список пополнится новым городом - Новосибирском. В начале 2024 года глава регионального Министерства транспорта Алексей Колмаков заявил, что строительство небоскреба начнется уже в следующем году.

Конечно, мы можем почувствовать некий настрой осторожного оптимизма в этих словах, так как ранее уже звучали обещания о начале строительства 60-этажной башни около станции метро "Октябрьская" в 2023 году. Но, как обычно, все осталось на словах. Проект не случился.

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Тогда сообщалось, что необходимые разрешения уже получены, хотя оставались вопросы со стороны Росавиации, которые до сих пор не закрыты. Проект, разрабатываемый специалистами ГК "СМСС" и ГК "ВербаКапитал", был почти готов, поэтому ожидалось, что скоро начнется строительство. А теперь сроки сдвинуты на 2025 год. Но в остальном ситуация остается такой же, как и раньше. Хотелось бы верить, что этот раз строительство небоскреба в Новосибирске станет реальностью и добавит архитектурной уникальности в этот прекрасный город Сибири. Затраты на строительство оценивались в огромную сумму - 3,5 миллиарда рублей. Квадратный метр в этой будущей башне стоит всего от 200 тысяч рублей. Мнения относительно экономической целесообразности возведения такого здания расходятся. Некоторые наблюдатели видят в этом проекте риск, считая его слишком амбициозным для настоящего времени. Но есть и те, кто уверен, что инициаторы проекта провели тщательное изучение рынка и предложат не только высококлассное жилье, но и разнообразные коммерческие и общественные пространства, что привлечет множество жителей. Не говоря уже о том, что эта башня станет новой доминантой областной столицы, привлекая внимание всех, кто побывает в этом регионе.

Однако же, по этому вопросу нет единой позиции. Некоторые эксперты считают, что перед принятием решения о строительстве таких высотных сооружений необходимо активно вовлекать граждан, чтобы учесть их мнения и предпочтения. Ведь формализация социальной функции государства до сих пор остается сложным заданием, и участие муниципальных властей в процессе разработки таких проектов должно основываться на предполагаемом социально-экономическом эффекте.

Кроме того, эксперты указывают, что необходимо тщательно обосновывать полезность небоскребов в рамках общей концепции развития региона. Принятие закрытых решений, не учитывающих активное участие горожан, может привести к росту социальной напряженности и недовольству населения развитием городской инфраструктуры.

Но несмотря на все риски и противоречия, возведение небоскребов в сибирских регионах - это нечто знаковое и уникальное. Это показатель престижа и развития города, а также возможность создания новых технологий и рабочих мест.

Новосибирцы уже привыкли к высоким зданиям, вроде башни ЖК Chicago. 60-этажная башня планируется к постройке не просто в центре города, а рядом с театром "Глобус", что придаст проекту еще больший культурный и архитектурного значения.

Возможно, в скором времени в Новосибирске появятся и другие высотные здания, например, в районе Дмитровского моста. Город активно развивается, и новые строения будут символизировать стремление его администрации к модернизации и прогрессу. 

#новости #строительство #рабочие места #урал #небоскреб #глобус #новосибирск #вербакапитал #жк chicago #смсс
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