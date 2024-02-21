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gotreksson
Правительство России скорректировало план дорожного строительства на 2024-2028 годы
Правительство скорректировало план дорожной деятельности на 2024 - 2028 годы с финансированием в 14 трлн рублей.

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Правительство РФ приняло изменения в план дорожного строительства на период с 2024 по 2028 годы и увеличило финансирование с 13,2 до 14 трлн рублей. Все предпринятые шаги необходимы для улучшения состояния дорожной сети, повышение доступности и безопасности дорожных магистралей, а также на поощрение экономического прогресса путем развития инфраструктуры.

О новых изменениях в плане дорожного строительства стало известно в январе, когда Правительство опубликовало сводный документ с подробной информацией о пятилетней программе. В нем содержится огромное количество данных и информации о предстоящих мероприятиях, а также распределении финансовых средств. Одним из главных изменений стало увеличение количества объектов, включенных в план. Теперь их количество выросло в полтора раза, и предполагается, что некоторые из них будут сданы раньше запланированного срока. Подготовленное правительством распоряжение насчитывает 400 страниц, на которых подробно описаны все этапы и этапы реализации программы, а также представлены сметные затраты на каждый объект.

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Новый дорожной план страны направлен на активизацию развития инфраструктуры и предусматривает значительные инвестиции в строительство и реконструкцию федеральных и региональных дорог. На федеральные дороги будет выделено почти 2 трлн рублей, что позволит построить и отремонтировать более 2,1 тыс. км автомобильных трасс.

Региональные проекты также не останутся без внимания. На них будут выделены средства в размере почти 362 млрд рублей, которые позволят приступить к работам на 143 дорожных объектах и обеспечить строительство и реконструкцию более 1 тыс. км дорожного полотна. Что является важным шагом в обновлении дорожной инфраструктуры как на федеральном, так и на региональном уровнях.

В рамках обновленной программы на период с 2024 по 2028 года предусмотрены проекты, направленные на развитие транспортной инфраструктуры России. Одним из ключевых направлений является развитие транспортных коридоров "Россия" и "Север-Юг". Среди важных проектов, следует отметить развитие трассы М-10 "Скандинавия", которая является важным транспортным маршрутом. Кроме того, продолжение дороги М-12 "Восток" станет значимым элементом транспортного коридора, связывающего Европу с Китаем. Важными проектами также являются строительство и реконструкция дороги Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала, а также работы на участках дорог М-7 "Волга", М-5 "Урал", Р-256 "Чуйский тракт", А-360 "Лена" и многих других.

Правительство России придает особое значение южным и восточным регионам, поэтому эти направления стали приоритетными в плане дорожного строительства. Реализация этих проектов не только способствует сокращению расстояний и улучшению транспортной связанности, но и имеет важное значение для развития экономики и повышения качества жизни людей в данных регионах.

Первоначально, развитие дорожной сети и улучшение ее состояния приведет к повышению транспортной доступности. Это позволит людям легче и быстрее перемещаться между регионами, что содействует развитию торговли, туризма и других сфер деятельности. Улучшение транспортной доступности также поможет устранить изоляцию отдаленных регионов и повысить их социально-экономическую активность.

Второе преимущество состоит в повышении безопасности дорожного движения. Путешествие по дорогам с хорошим покрытием и современной инфраструктурой снижает риски аварий и предотвращает потерю жизней. Обновленная дорожная инфраструктура будет предусматривать не только строительство новых дорог, но и модернизацию существующих с учетом современных требований безопасности.

Третье преимущество состоит в развитии строительной отрасли. Необходимость строительства новых и реконструкции существующих дорог приводит к росту спроса на строительные услуги и материалы. Это создает новые рабочие места и способствует развитию строительного сектора, который в свою очередь оказывает положительное влияние на множество смежных отраслей экономики.

Повышение эффективности транспортных потоков также предоставляет экономические выгоды. Улучшенная дорожная инфраструктура сократит время и затраты на перевозки, что в свою очередь приведет к снижению стоимости доставки товаров и усилению конкурентоспособности российских компаний.

Обновленная программа дорожного строительства принесет России множество выгод, включая развитие экономики, повышение транспортной доступности, создание рабочих мест, улучшение безопасности дорожного движения. Эти выгоды являются ключевыми для развития страны и усиления ее конкурентоспособности как на внутреннем, так и на международном уровнях.

#строительство #урал #строительство мостов #строительство дорог #м-12 #махачкала #астрахань #м-10 #север-юг #план дорожного строительства на 2024-2028 годы
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