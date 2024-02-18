В ходе рабочего тура на Урал, президент провел совещание по строительству Высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург.

Этот проект, начатый прошлым летом, имеет амбициозные планы на будущее - расширение сети высокоскоростных магистралей по всей России. Также обсуждаются маршруты на юг до Адлера, на восток через Казань до Екатеринбурга и на запад до Минска.

Строительство и работа ВСМ приносят огромный экономический эффект, стимулируя развитие транспортного машиностроения. Генерация новых рабочих мест и развитие отечественных производителей поездов - "Группы Синара" и "Трансмашхолдинг" - являются важными аспектами этого проекта.

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Высокоскоростная магистраль Москва - Санкт-Петербург также предполагает разгрузку Октябрьской железной дороги, что позволит увеличить грузоперевозок на линии почти до 75 млн тонн к 2030 году. В плане пассажиропотока ожидается около 24 млн в год, сократив время в пути между Москвой и Петербургом до 2 часов 15 минут. Новые маршруты также сократят время путешествия от Москвы до Твери и от Петербурга до Великого Новгорода.

Поезда будут ходить с высокой амплитудой, что значительно улучшит транспортную доступность между городами. Несмотря на некоторые сомнения по поводу реализации проекта, его значимость и перспективы не вызывают сомнений.

Но для нас особенно интересным оказался вопрос финансирования проекта. Часто видим, как перспективные разработки застревают из-за отсутствия необходимых финансовых ресурсов. Требовались "коммерческая модель" и самоокупаемость проекта, что в итоге привело к задержке начала строительства ВСМ Москва-Казань.

Важно отметить, что ВСМ Москва - Санкт-Петербург не должна преследовать цель самоокупаемости или финансовой выгоды. Главное - избежать операционных убытков, учитывая значительный экономический эффект проекта. Рассчитано, что налоги и взносы в бюджет более чем компенсируют затраты на магистраль в несколько раз.

Обсуждались также затраты на строительство магистрали, разделенные на два участка с общей стоимостью более двух триллионов рублей. Финансирование предполагается через взносы концессионера, облигации пенсионного фонда "Газфонд", кредиты от крупных банков, а также займ из ФНБ. Государство также выделит средства на поддержку операционной деятельности магистрали.

Новаторским является участие денег из пенсионного фонда через покупку облигаций концессионера. Это позволяет держать среднюю ставку по займам на приемлемом уровне. Компания "ВСМ Две столицы" выступит концессионером и вложит в проект значительные средства при содействии РЖД, Москвы, Санкт-Петербурга и других участников.

Хотя некоторые могут посчитать эту схему излишне сложной для суммы вложений, она представляет собой эффективный и инновационный подход к финансированию крупных проектов.