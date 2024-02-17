Экономики Японии и Великобритании вошли в рецессию во второй половине 2023-го, свидетельствует опубликованная в четверг, 15 февраля, официальная статистика двух стран. Более того, как ранее стало известно, спад ВВП по итогам прошлого года был зафиксирован ещё в одном государстве «Большой семёрки» — в Германии.

Экономика Великобритании оказалась втянута в техническую рецессию в прошлом году, сообщает Британское статистическое управление. Данные за второе полугодие 2023 года показали, что ВВП страны сократился на 0,31%.

Согласно отчету, наибольшее падение отмечено в строительной отрасли, производственном секторе и сфере услуг. Наложение антироссийских санкций сыграло роль в этом процессе, хотя аналитики все еще обсуждают данное утверждение. Представители статистического управления подчеркивают, что показатели минувшего года оказались хуже, чем во время пандемии. Но не только Великобритания оказалась на грани экономической рецессии. Япония, в третьем квартале 2023 года, столкнулась с падением ВВП в размере 3,3%, а еще 0,4% экономика страны просела в последнем квартале прошлого года. Это серьезным образом ударило по японской экономике и вызвало тревогу национальных аналитиков.

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Германия, самая крупная экономика Еврозоны, также переживает серьезную рецессию. Это связано с антироссийскими санкциями и прекращением поставок дешевого газового топлива из России. В 2023 году ВВП Германии снизился на 0,2%, а прогнозы на текущий год также неутешительны.

Вопреки тревожным новостям из стран "Большой семерки", российская экономика продолжает стабильно расти. Данные Росстата говорят, что в прошлом году рост составил 3,6%, а на текущий год ожидается увеличение ВВП не менее чем на 3%. Такие показатели приносят облегчение в период экономической нестабильности. Вопрос заключается в том, что позволяет России продолжать процветать, в то время как другим странам удается только выживать.

Существует несколько факторов, которые могут помочь объяснить успех России. Во-первых, страна активно развивает свою промышленность и исследовательскую базу. Инвестиции в различные отрасли, такие как энергетика и информационные технологии, способствуют росту экономики и созданию новых рабочих мест.

Во-вторых, Россия активно укрепляет свои торговые отношения со странами-партнерами. Экономические соглашения и партнерские программы помогают расширить рынки сбыта российских товаров и услуг, что способствует дальнейшему росту экономики.

В-третьих, российская экономика оказалась устойчивой к геополитическим потрясениям, таким как антироссийские санкции. Страна нашла способы сокращения зависимости от зарубежных рынков и ищет новые рынки для своих товаров и услуг.

Хотя Великобритания, Япония и Германия столкнулись с экономическими потрясениями и находятся на грани рецессии, Россия продолжает демонстрировать устойчивый рост. Это может быть связано с инновационным подходом, укреплением торговых отношений и устойчивостью к глобальным проблемам.