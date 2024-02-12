Vostok.Today: планируется, что он закроет потребности в такой продукции при реализации проектов в области газификации и в жилищно-коммунальной сфере.

В Хабаровском крае будет построено производство по производству полиэтиленовых труб, которое планируется использовать для реализации проектов в области газификации и ЖКХ. Эта новость обрадует жителей Дальнего Востока, так как полиэтиленовые трубы являются более прочными и дешевыми, чем стальные и чугунные, которые уже устарели. Более высокая температура плавления полиэтилена делает эти трубы идеальными для систем подачи воды и водоотведения. Регион на данный момент остро нуждается в замене внутридомовых коммуникаций. Рынок полиэтиленовой продукции в России увеличивается очень быстрыми темпами - около 18-22 % в год. Предприятие, которое займется производством таких труб, планирует выпускать их в диапазоне от 50 до 500 мм в диаметре. Воспользоваться этой продукцией есть возможность и в других регионах, но в Дальневосточном федеральном округе особенно высок спрос на нее. Это связано с проведением различных проектов в области инфраструктуры ЖКХ и жилищного строительства.

Один из самых крупных предприятий на российском рынке полиэтиленовых труб, группа "Полипластик", уже построила завод в Хабаровском крае в 2016 году и успешно осваивает свое производство. Уровень спроса и наличие различных льгот привлекают инвесторов в этот регион.

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Хабаровским фондом развития промышленности предусмотрена специальная программа финансовой поддержки производственных проектов. В прошлом году фонд профинансировал более 10 проектов на сумму около 230 млн рублей, благодаря чему были запущены производства необходимых материалов для промышленного и строительного сектора. Инициаторам по производству полиэтиленовых труб также будет предоставлен статус резидента ТОР "Хабаровск", что поможет снизить финансовые издержки проекта.

Прошлый год был успешным для инвестпроектов в Хабаровском крае. Было вложено почти 90 млрд рублей в различные проекты, благодаря чему было создано более трех тысяч новых рабочих мест. Это говорит о том, что регион очень привлекателен для инвестиций и показывает стабильный рост в производственной сфере.