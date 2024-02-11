Подготовительные мероприятия на площадке уже стартовали, а накануне профильное учреждение одобрило необходимые документы. К основным работам планируют приступить в середине весны 2024-го.

На одном из самых сложных участков железной дороги в России, инженеры планируют построить новый тоннель, который протянется на почти 1,5 км. Данное сооружение будет дублировать существующую дорогу, проложенную через горную преграду и открытую в 1960-х годах. Этот участок, известный как "Джебская петля", представляет собой настоящий вызов для машинистов поездов из-за своего большого числа спусков и подъемов, а также крутых поворотов. В результате такого рельефа, поезда приходится поворачивать на 180°, дважды огибая скальные массивы. Они также проходят через три тоннеля и самый высокий мост в СССР - Козинский виадук, который также известен как "Чертов мост". Этот виадук находится на высоте 67 метров над уровнем земли. В последние годы, участок Джебь-Щетинкино стал особенно важным из-за развития промышленности в Кемеровской области, Хакасии и Красноярском крае. В связи с этим, "Трасса мужества", как называют эту железную дорогу, переживает свое второе рождение. В прошлом году было построено более 52 км новых путей и более 25 новых искусственных сооружений.

В настоящее время начались подготовительные работы для строительства второго Козинского тоннеля. Буровзрывным способом тоннель будет прорыт с двух концов одновременно, а для обеспечения безопасности движения он будет огражден специальными парапетами, защищающими от камнепадов. Завершение строительства запланировано через два года. Кроме того, в рамках проекта будут уложены 1,7 км новых путей и построены три моста. После завершения строительства, участок Джебь-Щетинкино станет полностью двухпутным, что позволит устранить узкое место на линии Междуреченск - Тайшет. Эту железную дорогу строили в 1960-х годах, проложив стальную магистраль протяженностью 647 км. В результате было построено около 700 различных искусственных сооружений, включая девять тоннелей и десятки виадуков и мостов.

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Строительство второго Козинского тоннеля откроет новые возможности для развития железнодорожной инфраструктуры и позволит более эффективно перевозить товары по данному направлению. Это важный шаг для улучшения транспортной доступности и укрепления экономического потенциала регионов, которые зависят от этой железной дороги.