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gotreksson
В Ростове-на-Дону в тестовом режиме заработал новый тракторный завод
Предприятие находится в Ростове-на-Дону. Общая территория - 13 га, производственные площади - 62 тыс. кв.м. Мощности позволяют выпускать 5000 машин в год.

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Завод Ростсельмаш уже в пусконаладочном режиме, и на главный конвейерную линию были установлены первые рамы тракторов. Началось все с одной машины, но теперь на ленте уже восемь тракторов, которые одновременно находятся на сборке. Кроме того, ведется балансировка конвейерной ленты установки кабин.

Одна из главных особенностей этого предприятия - высокий уровень автоматизации сборочных линий. Конвейер будет работать в режиме "старт-стоп", автоматически включаясь и выключаясь в соответствии с производственным тактом. Операции с четко заданными параметрами обеспечивают электронные системы, которые передают данные в электронный паспорт каждого трактора. Важным компонентом сборки являются подвесные краны, способные поднимать грузы весом до 3,2 тонн. Для более точных операций установлены грузоподъемные манипуляторы, способные значительно облегчить работу сборщикам.

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На главный сборочный конвейер встроена автоматизированная заправка тех.жидкостями. Это позволяет системе управления выбирать и запускать соответствующий процесс в зависимости от модели на линии. Каждый трактор будет получать необходимую заправку без задержек и ошибок.

Помимо тестирования и отладки, инженерные службы предприятия сейчас занимаются монтажом конвейеров, крановых систем и пусконаладочными мероприятиями интеллектуальных сборочных мест. Все силы и средства направлены на то, чтобы предприятие был полностью готово к пуску.

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Предприятие в Ростове-на-Дону будет иметь общую территорию более 13 гектаров, а производственные площади составят 62 тысячи квадратных метров. Мощности предприятия позволяют выпускать до 5000 машин в год. Здесь будут производиться тракторы от 180 до 610+ лошадиных сил, как с шарнирно-сочлененной, так и с классической рамой, а также техника для строительных и дорожных работ. 

#новости #технологии #строительство #завод #рабочие места #ростов-на-дону #ростовская область #конвейер #пусконаладочные работы #ростсельмаша
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