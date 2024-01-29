Генеральный директор АЗ «УРАЛ» Павел Яковлев: кроме сборки, в новом корпусе будем варить кабины. Производство будет полностью автоматизировано. Эти проекты мы реализуем при поддержке Минпромторга РФ.

Западные санкции и ограничения, наложенные на Россию, оказались неожиданной пользой для российских заводов и производств. В последние годы, многие заводы страдали от стагнации и иностранной конкуренции. Но все изменилось, когда они были закрыли свои двери и России пришлось приспособиться к самостоятельному функционированию. Постепенно, но неуклонно, российская промышленность стала приближаться к технологическому суверенитету. Один из ярких примеров - автомобильный завод «Урал» в городе Миасс Челябинской области.

Само история завода уходит своими корнями в годы войны. В 1941 году, Госкомитет обороны СССР решил переместить автомобильное производство в Миасс из-за опасности бомбардировок. Завод, известный как автомобильный завод имени Сталина, уже через 2 года начал выпуск первого грузовика ЗИС-5В, который стал значимым вкладом в победу на фронте. После войны, завод остался на Урале и пережил свои золотые годы в 70-80-е годы. Он прошел серьезную модернизацию, не прекращая производство. Но в 90-е годы завод столкнулся с серьезными трудностями, и его производство сократилось почти в 13 раз. Но благодаря отваге и настойчивости инженеров, завод сумел пережить кризис и восстановить свою производственную мощность.

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Последние два года оказались судьбоносными для завода, который раньше был наравне с КрАЗом по уровню развития. Производственные возможности завода оживились, и он начал выпускать различные модели транспортных средств. Сейчас завод входит в состав Объединенной машиностроительной группы и готовится к запуску нового производства.

В конце июня 2023 года был заложен камень под строительство нового сборочного производства, которое позволит значительно расширить возможности завода. Новый сборочный корпус будет полностью автоматизирован и предоставит около 1200 высокооплачиваемых рабочих мест для жителей Челябинской области. Планируется запустить объект в работу в 2025 году.

Завод также рассчитывает расширить свой модельный ряд и выпускать машины для Крайнего Севера. Уже есть первые заказы на "арктический автобус". Кроме того, завод работает над проектом арктического поезда с транспортируемым функциональным модулем.

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В 2023 году завод «Урал» выпустил более 14 тысяч автомобилей, успешно реализуя свой бизнес-план. На данный момент, завод активно работает над импортозамещением и разработкой новых моделей техники. Благодаря объемам производства и реализуемой продукции, завод «Урал» занимает одно из лидирующих мест на российском рынке.