В ОАЭ стартовал масштабный проект, реализовать который авторы идеи намерены в ближайшие четыре года. Речь идет об очередном небоскребе, который, будет украшать Дубай. Новая башня станет вторым по высоте зданием в мире.

В Объединенных Арабских Эмиратах начался масштабный проект, который обещает стать следующей достопримечательностью Дубая. Новый небоскреб, разрабатываемый фирмой Azizi Developments, станет вторым по высоте зданием в мире и украсит небоскребную архитектуру этого города-мегаполиса. Пока неизвестны точные параметры башни, но ожидается высота от 679 до 828 метров.

Официальная церемония закладки фундамента небоскреба планируется уже в ближайшее время, активно проводятся подготовительные работы. Застроенные площади будут включать 22 этажа для роскошных квартир, а также 7-звездочный отель, бары, рестораны, вертикальный торговый центр и уникальную смотровую площадку.

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Оценивается, что возведение новой достопримечательности обойдется около 1,5 миллиарда долларов. Все детали проекта пока не озвучены, так как по словам разработчиков, некоторые договоренности с властями еще не окончательно утверждены. Но некоторые источники упоминают, что небоскреб может состоять из 122 этажей.

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Если все пойдет по плану, новый небоскреб в Дубае превзойдет высоту Merdeka 118, который стал самым высоким зданием Малайзии. Но на первом месте все еще будет находиться Burj Khalifa высотой 828 метров, который был построен уже четырнадцать лет назад. За эти годы было несколько попыток побить этот рекорд, в том числе строительство Jeddah Tower в Саудовской Аравии, но проект был заморожен. Невзирая на это, в Дубае планируется построить еще один небоскреб, Burj Azizi, который займет третье место в мировом рейтинге высотных зданий, а также российская компания "Газпром" строит небоскреб высотой 703 метра в Городе на Неве. Эти амбициозные строительные проекты показывают постоянное стремление городов и компаний оставаться в лидирующих позициях и совершенствовать архитектурный ландшафт мира. Архитектурные достижения, определяющие городские линии, становятся не только прекрасными объектами для туристических посещений, но и символами технического и технологического прогресса. Скоро мир увидит еще одну впечатляющую архитектурную веху в Дубае, которая подтверждает репутацию города как лидера в создании самых высоких и роскошных зданий.