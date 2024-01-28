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gotreksson
80 лет со дня снятия блокады Ленинграда
27 января 2024 года отмечается важная дата в истории России - 80 лет прошло со дня снятия блокады Ленинграда, одного из самых трагических и героических событий Великой Отечественной войны.

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С 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года Ленинград был оцеплен и окружен вражескими силами. Около 900 дней город находился под градом смертельных артиллерийских обстрелов, постоянным бомбежкам с воздуха и голодом. В эти годы жители Ленинграда были лишены самых элементарных условий жизни - не было еды, топлива, воды, электричества. Множество людей умерло от голода, холода и болезней. Но несмотря на все трудности, жители Ленинграда не сдались и продолжали сражаться до последнего дыхания.

Подвиг Ленинграда остается непревзойденным в истории войны. Жители города выжили благодаря своей несгибаемой воле, солидарности и героизму. Все мирные жители постарались внести свой вклад в оборону города - рабочие и инженеры, медики и учителя, артисты и писатели. Каждый, кто мог, вносил свою лепту в эту неравную борьбу. Горожане жили в постоянном состоянии готовности к обороне, каждый день поневоле становясь героями. 27 января 1944 года, после тяжелых боев, блокада Ленинграда была снята. Этот день стал долгожданным освобождением для миллионов жителей города, которые выдержали все испытания и уцелели. Поэтому каждый год 27 января стал Великим днем памяти и почести, днем, чтобы вспомнить и отдать дань уважения всем, кто погиб, кто выжил и кто сражался в те тяжелые годы.

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Сегодня, 80 лет спустя, мы помним о подвиге Ленинграда. Память о героической обороне города не сходит на второй план, она жива в сердцах жителей нашей страны. В этот день мы отдаём должное всем жителям Ленинграда, которые преодолели невероятные трудности, передавая нам свое наследие - стремление к миру и патриотизм.

Мы должны учиться у Ленинграда. Его подвиг показывает, что и в самых трудных моментах мы способны преодолевать любые трудности, если мы объединимся и будем бороться вместе. Это важное напоминание в современном мире, который часто пребывает в ситуациях испытаний.

80 лет со дня снятия блокады Ленинграда - это день, чтобы вспомнить, чтить и почтить память всех, кто проливал свою кровь и жертвовал для нашей свободы. Этот день напоминает нас о важности солидарности и готовности бороться до конца, чтобы защитить то, что дорого нам.

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Давайте храним память истории и своего героического народа, чтобы мы всегда помнили и признавали подвиг Ленинграда и стремились к гораздо лучшему будущему для нашей страны и мира.

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