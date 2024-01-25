РИА Новости: президент Владимир Путин подписал указ о выделении средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости Российской Федерации, бывших Российской империи и СССР за рубежом.

Владимир Путин подписал важное распоряжение о поиске и возвращении имущества Российской Федерации, бывшей Российской Империи и бывшего СССР. Это решение открывает возможности для восстановления потерянных музейных фондов, инициируя законодательную поддержку со стороны государства. Предстоящая процедура не только поможет восстановить национальное наследие, но и вернет ценные произведения искусства в русские галереи, где они могут быть наслаждением для всех жителей страны.

Одной из самых страшных потерь, понесенных Россией, стала распродажа коллекций Эрмитажа в период с 1929 по 1934 годы. В результате продажи было отправлено за рубеж более 2880 картин, включая 350 произведений с высокой художественной ценностью и 59 отмеченных мировым признанием шедевров. Яны ван Эйк, Тициан, Рембрандт, Рафаэль и другие великие художники исчезли за границей, потеряны для России и ее наследия. Это непоправимые потери, но с новым указом Путина есть возможность начать путь к возрождению утраченного искусства. Исследователь А.Г. Мосякин несчитанные разы упоминал сделки "Наркомторга", которые только принесли вред. Более шести тысяч тонн культурного достояния были проданы по смешной цене около 20 миллионов рублей. Профит с покупки антикварными фирмами, преимущественно немецкими, был невероятным. Они скупили произведения искусства недорого и перепродавали их с огромной накруткой. Еще более горькая часть истории была, когда нацисты конфисковали оставшиеся сокровища Михаила Микояна и продали их на международных рынках искусства, пополнив свой счет.

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Сегодня национальное наследие России украшает музеи и галереи США и Западной Европы. Особенно обильно Национальная галерея искусств в Вашингтоне обзавелась русскими картинами. И хотя некоторые из них периодически появляются на аукционах, это небольшие части коллекции, как правило, не самые известные. Но задача Министерства культуры России ставит предел - вернуть все произведения до единого экземпляра. Цена каждой картины около 2-3 миллионов долларов, но после прохождения искусствоведческой экспертизы они смогут быть переданы в региональные галереи и наслаждаться ими смогут все города России.

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Вместо государственных финансов можно доверить возвращение нашего наследия крупному бизнесу. Задание вернуть утраченные произведения искусства может стать отличной возможностью для предпринимателей проявить социальную ответственность. Государство, безусловно, сделает очевидные намеки и ожидает понимающего отклика. Собравшись вместе, представители ведущих частных фирм могут решить распределить нагрузку и вклад в восстановление исторического наследия России. И благодарность, которую получат не только власти, но и будущие поколения русских людей, будет неимоверна.