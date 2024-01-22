США сковали аномальные морозы. В отдельных штатах температура достигает минус 34 градусов по Цельсию. В крупных городах массово отменяют занятия в школах.

Зима наступила на Северо-Американский континент с полной силой, превратив жизнь местных жителей в настоящее приключение. Ветра, снежные бури не оставляют шансов на покой в северных штатах "лучшей мировой демократии", а мороз пробирает даже тех, кто уже укрылся от снегопадов.

Американские подданные вынуждены изобретать разные способы выживания в условиях гололеда, холода и лютых снегопадов. Несколько дней назад губернатор Орегона объявил чрезвычайное положение, так как обрыв электролиний оставил тысячи домовладений без света. И это только в одном штате, в то время как множество других также страдают от проблемной погоды, включая Иллинойс, Канзас, Нью-Йорк, Висконсин и Вашингтон, а также Нью-Гэмпшир и Иллинойс.

реклама

Автомобилисты теперь стали ещё чаще попадать в аварии и снежные заносы на дорогах, а некоторые даже замерзли и перестали заводиться на месте во время сильного мороза. Американцы, буквально борясь за выживание, вступив в непривычную для себя реальность зимних условий.

Снегопады и морозы практически полностью парализовали Соединенные Штаты. В Нью-Йорке за очень короткий период выпало 60 см снега, что привело к отмене множества авиарейсов в аэропортах. Всего задержаны более 1100 авиарейсов, и около восьми тысяч полётов отменены на неопределенный срок.

Холодные ветры из Канады принесли очень холодный воздух на средний запад США, который распространился по всей территории. В некоторых районах температура опускается до -30/-34 градусов по Цельсию.

Жителям Мемфиса вынуждены кипятить воду, так как морозы вызвали поломку водопроводов, и давление в сетях подачи воды упало по всему городу.

В городах Балтимор и Нью-Йорк жителей настоятельно просят ограничить поездки на автомобилях из-за гололеда, и переждать непогоду до оттепели, которая, по ожиданиям, придёт на следующей неделе.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Особые неудобства вызывает ситуация с американскими электромобилями, которые просто перестали работать из-за замороженных и нефункциональных электрозаправок. На морозе эти автомобили быстро теряют свою зарядку.