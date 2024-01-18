РБК: ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» выдало положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий по объекту «Мостовой переход через Каму с подходами».

Создание нового моста через Каму - один из самых ожидаемых и давно обсуждаемых проектов в Перми. Возрастающая нагрузка и необходимость реконструкции существующего моста привели к неотложной потребности в новом переходе.

Специалисты провели детальное обследование Коммунального моста, который был построен в 1960-х годах, и пришли к выводу, что его использование станет опасным к концу 2018 года. Усиливающийся интерес к этому вопросу среди местных властей привел к началу проектных работ. Но финансовые вопросы стали главным препятствием на пути к реализации проекта. Власти Перми рассчитывали на поддержку со стороны федерального правительства, но проблема не была решена. В 2021 году было объявлено, что строительство начнется через два года, но это событие было отложено до 2024 года.

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Впоследствии контракт на подготовку необходимой документации был вручен Проектно-изыскательскому институту "Гео-Проект" из Санкт-Петербурга за сумму более 600 миллионов рублей. В апреле 2023 года проект был направлен на государственную экспертизу, которая получила положительное заключение в декабре того же года. Параллельно началось изъятие земельных участков для строительства.

Было рассмотрено несколько вариантов трассировки, но в итоге было принято решение проложить маршрут через улицу Окулова, начиная от развязки на пересечении улиц Докучаева, Дружбы, Спешилова и Якутской. Планируется реконструкция дорог и развязок на подъездах к мосту.

Для реализации этого амбициозного проекта предусмотрено государственно-частное партнерство. Подрядчик будет выбран в текущем году, и построенный мост будет предназначен для платного проезда, так как в него будут вложены частные инвестиции.

Существует разногласие в отношении сроков завершения проекта. Недавно власти заверяли, что новый мост будет открыт для транспорта в 2027 году, но Адресная инвестиционная программа Пермского края указывает на 2030 год в качестве даты завершения проекта. Мост будет иметь протяженность около 900 метров и будет оснащен четырьмя полосами для движения автомобилей, а также велодорожками и пешеходной зоной.

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Будущий мост через реку Каму в Перми является желанным среди местных жителей и туристов. Он не только справится с увеличивающейся нагрузкой, но и станет символом нового этапа развития города. С его помощью жители и гости смогут легче перемещаться по городу и наслаждаться красотами природы, окружающей Пермь.