По данным Росавтодора, крупнейшим из обновленных сооружений за 2023 год стал мостовой переход через реку Свиягу в Татарстане.

Свияга – мост, который стал самым крупным из всех обновленных сооружений в России. Его строительство началось в 1996 году, но уже через некоторое время стало ясно, что прежний мост не может справиться с растущим потоком транспорта. В 2018 году было проведено восстановление мостового полотна, заменена гидроизоляция и установлена судовая сигнализация. Но следующий шаг в реконструкции Свияги оказался еще более масштабным проектом. В течение двух долгих лет отечественные специалисты трудились, строя новый мост-близнец рядом с существующим. Затраты на проект составили порядка 5 млрд рублей, но результат был того стоили. Новый мост рассчитан на нагрузку весом свыше 100 тонн и превосходит старый в протяженности на целых 3 метра. Генподрядчиком проекта выступила известная компания «Дороги и мосты», которая принимала участие в строительстве знаменитого Крымского моста. Некоторые конструкции, использованные при сооружении Свияги, были взяты из Керченского пролива.

На строительной площадке в пиковый период работало около 150 человек и более 30 единиц техники. Движение по новому мосту было открыто сразу после его завершения, что позволило приступить к полной реконструкции старого сооружения. В процессе работы были отремонтированы опоры, усилено пролетное строение, обновлено дорожное покрытие и заменены опорные части. Кроме того, на подходах к мосту были расширены дороги на 6,6 километров, созданы новые разворотные петли с переходно-скоростными полосами, а также установлены надземные пешеходные переходы и автобусные остановки для удобства пассажиров.

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Реконструкция не ограничилась только мостом. В ходе проекта также были отремонтированы дороги, пересекающиеся с мостом, и съезды к деревням, что значительно улучшило инфраструктуру в данном регионе. Но, возможно, самым важным аспектом реконструкции было внимание, уделенное экологии. Были установлены очистные сооружения и водопропускные трубы, благодаря которым река Свияга получила возможность получать чистую воду. Официальное открытие четырехполосного движения по мосту произошло в конце 2023 года при участии премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Благодаря этому проекту удалось увеличить пропускную способность участка трассы в два раза и существенно повысить безопасность дорожного движения. Теперь мост через Свиягу представляет собой не только функциональное сооружение, но и символ технологического прогресса, совершенства и заботы о комфорте для каждого водителя.