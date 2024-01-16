РИА Новости: "у "Лукойла" в январе вышла из строя установка каталитического крекинга на Нижегородском НПЗ, которая позволяет выпускать высокооктановый бензин, рассказали несколько собеседников "Коммерсанта". По их словам, причиной ее остановки 4 января стала поломка иностранного компрессорного оборудования, которое невозможно заменить в ближайшее время из-за западных санкций.

В начале этого года Нижегородский нефтеперерабатывающий завод(НПЗ), крупнейшее предприятие по производству моторного топлива в России, значительно урезал выпуск топлива из-за поломки важного оборудования. Эта ситуация стала очередным напоминанием о необходимости консолидации и государственного контроля в нефтяной отрасли.

В 2022 году Нижегородский НПЗ переработал 15 млн тонн нефти, составляющих 5% от общего объема страны. Проблема возникла, когда первое оборудование вышло из строя в конце декабря, но было оперативно отремонтировано, хоть и с сокращением производства. Но, в начале января поломка произошла снова, и ситуация стала намного серьезнее. По предварительным данным, все проблемы будут исправлены только к весне. Из-за поломки общий объем выпуска бензина на Нижегородском НПЗ сократился на 200 тысяч тонн в месяц. Для представления, общее потребление топлива в 2022 году составило 41,9 миллиона тонн (в среднем 3,5 миллиона тонн в месяц), поэтому 200 тысяч тонн составляют 5,7%. "Низкий сезон" пока что помогает смягчить последствия, и надеется, что "Лукойл" восстановит производство к полному объему весной.

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Минэнергетики России заверило, что не возникнет проблем с обеспечением внутреннего рынка. Сокращенные объемы будут компенсированы за счет снижения экспорта и перенаправления топлива с других нефтяных заводов. После нефтяного кризиса прошлого года Минэнерго решило не повторять ошибки и оперативно реагирует на подобные ситуации. Однако, доставка топлива из других заводов в тот же Московский регион будет требовать дополнительных затрат на логистику, что может повлиять на цены.

Эта ситуация показывает, что в нефтяной отрасли постоянно возникают проблемы и мини-кризисы в условиях "свободного рынка". Для государства это отрасль стратегической важности, которая должна обеспечивать экономику доступным топливом и развивать смежные отрасли. Консолидация и государственный контроль в нефтяной отрасли смогут решить несколько задач, включая контроль над стоимостью и объемом продажи топлива на внутреннем рынке, повышение дивидендных выплат в государственный бюджет, развитие отечественного оборудования, производственной и логистической цепочки.

Государственные компании уже достигли успехов в развитии смежных отраслей. Примером может служить судоверфь "Звезда", которая является частью государственной компании "Роснефть". За короткий срок они построили крупнейшее предприятие, специализирующееся на производстве танкеров разных типов. Поэтому консолидация и государственный контроль в нефтяной отрасли принесут больше выгоды для экономики и развития смежных секторов.

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В заключение, хочется отметить, что отрасль нефти должна рассматриваться не только как коммерческая сфера, но и как инструмент развития экономики и национальной безопасности страны. Государственный контроль и консолидация помогут достичь этих целей и обеспечить стабильность в нефтяной отрасли. Опыт работы частных компаний не вызывает вопросов, они работают эффективно. Но для государства нефтяная отрасль должна быть особенной: она должна обеспечивать экономику доступным топливом и развивать сопутствующие отрасли.