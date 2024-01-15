Власти Кении направят в Россию около 10 тысяч своих граждан для дальнейшего трудоустройства, сообщил пресс-секретарь президента страны Хусейн Мохамед.

Кения, небольшая африканская страна с населением около 52 миллионов человек, сталкивается с проблемой недостатка рабочих мест, несмотря на обилие рабочей силы. Эта страна известна своим производством кофе и развитым туристическим сектором. Однако, экспортировать продукцию за пределы страны оказывается сложно из-за отсутствия стабильности во временах года. В Кении есть только два сезона: дождливый и засушливый.

В свете этих проблем, представители Кении приняли решение отправить своих жителей на заработки заграницу. Девятого января были подписаны двусторонние соглашения с четырьмя странами, включая Германию, Израиль, Сербию и Россию, о "трудовой взаимопомощи".

реклама

Госпалата Кении заявила о готовности отправить 250 тысяч трудовых мигрантов в Германию, чтобы помочь заполнить вакансии. Израиль также готов принять 30 тысяч кенийских работников в сельском хозяйстве. Сербия, в свою очередь, готова предоставить 20 тысяч рабочих мест для кенийцев в строительстве и сфере услуг. К российскому соглашению, которое предоставит 10 тысяч рабочих мест, не указана конкретная отрасль.

Экспорт рабочей силы становится главным стратегическим направлением для Кении. Страна готова направлять каждую неделю от 3000 до 4500 человек для работы заграницей, чтобы получить доход для процветания своей страны.

Но эта инициатива вызвала различные реакции среди россиян в интернете. Одни приветствуют приезд кенийцев и отмечают недостаток рабочих рук в стране. Другие выражают сомнения в их способности работать и требуют контроля над иммигрантами. Также вызывает вопрос языковой барьер, врятли все кенийцы будут знать русский. В то же время как некоторые высказывают опасения о том, что их будут использовать в неквалифицированных работах.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Несмотря на разногласия, экспорт рабочей силы становится неотъемлемой частью развития многих стран. Кения рассчитывает, что через эту программу сможет улучшить свою экономику и создать дополнительные возможности для своих граждан. Время покажет, насколько успешной окажется эта инициатива.