Мост предусмотрен новым Генеральным планом Петербурга, утвержденным на днях городским Законодательным собранием, также он фигурирует в концепции развития транспортной системы Северной столицы. Длина Большого Смоленского составит 1,6 км, а вмес­те с развязками — 4,7 километра.

Санкт-Петербург, известный своими красивыми реками и мостами, готовится привлечь внимание своих жителей и туристов еще одним впечатляющим переправным сооружением. Большой Смоленский мост, новая разводная переправа, соединит берега Невы между Володарским мостом и мостом Александра Невского. Не только это делает его особенно важным для мегаполиса, такого класса, как Петербург, но и то, что он позволит направить транспортный поток в обход исторического центра. Глава города заявляет: "Мост ждут 800 тысяч петербуржцев. Мы обязательно его построим". Это подчеркивает значимость проекта, который вполне справедливо называют одним из самых необходимых объектов дорожной инфраструктуры города.

Большой Смоленский мост станет не только практически важным сооружением, но и новым символом города. Его длина составит 1,6 км, а вместе с развязками — 4,7 км. Проект предусматривает шесть полос движения автотранспорта в центре, а также пути для движения трамваев. Великолепная пешеходная дорожка и велосипедная полоса будут прилегать к мосту, создавая комфорт для пешеходов и велосипедистов.



Однако Большой Смоленский мост не будет только новым перекрывающим маршрутом через Неву. Он станет частью дуговой магистрали, связывающей сразу несколько периферийных районов города. Это значит, что новый мост будет облегчать не только транспортную ситуацию в центре города, но и значительно сократит время путешествия для жителей этих районов. Большой Смоленский мост был утвержден в Генеральном плане Петербурга, а его строительство уже заложено в городском бюджете. Общая стоимость проекта оценивается в 50 млрд рублей, и ожидается, что строительство будет завершено в 2029 году.

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Город также планирует строительство других важных мостов. Речь идет о Ново-Адмиралтейском мосту, который соединит берега Невы в створе Зольной и Фаянсовой улиц, и станет еще одной альтернативой для петербуржцев.

Сочетание новых и развитых транспортных маршрутов станет развитием для города, сделает его более доступным и удобным для жителей и гостей Санкт-Петербурга. Эти проекты открывают новую эру в развитии транспортного каркаса города, украшая его не только архитектурными шедеврами, но и создавая комфортабельные и эффективные пути перемещения.