Некогда на этом месте находился легендарный подшипниковый завод, известный своей уникальной продукцией. После его закрытия в середине 2000-х, большинство зданий было снесено. ГК "Новый Дон" объявило о намерении построить высотные здания, а "Альянс Менеджмент" планирует возвести две жилые башни в форме кубов под названием "Баланс Towers" на этом легендарного завода.

В советские времена Куйбышевский ГПЗ-4 был символом промышленного могущества. Завод был известен своими высокотехнологичными подшипниками, которые устанавливались на различные машины и оборудование не только в СССР, но и во всем мире. Стало известно, что каждый восьмой подшипник, который установлен на земле, был произведен на этом заводе. В то время на заводе трудились более 30 тысяч человек, и поэтому его именовали «Шариком», этот завод был сердцем города.

В середине 2000-х годов производство на заводе полностью остановили, и многие здания были разрушены, несмотря на протесты активистов, желавших сохранить этот монумент истории. Новый владелец планировал построить жилые многоэтажки на его месте, но из-за банкротства компании планы реализованы не были. А в 2023 году этими площадями вновь заинтересовались. ГК "Новый Дон" планирует возвести 250-метровые небоскребы в районе бывшего ГПЗ-4.

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Но прежде чем реализовать этот грандиозный проект, необходимо создать соответствующую инфраструктуру, которая будет обеспечивать комфортное существование будущих жителей. Это включает в себя парковки, детские сады, школы и другие социальные учреждения. Без этого, претендовать на успех проекта будет непросто.

Несмотря на эти сложности, местные власти выразили поддержку инициативе строительства высотных жилых кварталов. Разработанная концепция предусматривает возведение семи многоэтажных домов, а главными жемчужинами станут две башни, высотой около 181 и 249 метров соответственно. Первые этажи этих высотных зданий будут выполнены в стиле линдовских казарм, напоминая о старых временах завода. Очень интересно сочетание старой и новой архитектуры, которое должно в образах предстоящих здании сохранить виды первых полуторавековых построек. Есть надежда, что часть зданий, сохранившихся в запущенном состоянии, будет реставрирована, так как они находятся под региональной охраной. Так что, проект сможет объединить историю и современность в одном месте.

И хотя сроки реализации проекта пока точно неизвестны, некоторые сомневаются, что он будет реализован с такими же параметрами, как заявлено. Но все же, пока большинство наблюдателей считает, что первыми сооружениями на месте бывшего ГПЗ-4 будут жилые башни "Баланс Towers", которые станут воротами в деловую часть Самары. Возвышаясь до 132 и 82 метра, эти башни будут стоять бок о бок, представляя собой уникальное сочетание разных высотных зданий.

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Несмотря на протесты жителей, власти города одобрили такую инициативу, и уже в ближайшее время Самара станет домом для самого высокого жилого комплекса в Поволжье. Этот проект станет визитной карточкой города и символом его развития и прогресса.