Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
К строящейся жемчужине Севморпути в рекордные сроки подведена ЖД магистраль
Строительство железнодорожной магистрали к строящемуся порту Лавна в Мурманской области долго не заваршалось из-за проблем и задержек. Но, сегодня ветка Выходной — Лавна наконец получила зеленый свет.

реклама

Строительство железнодорожной магистрали к новому порту Лавна в Мурманской области было отложено на долгое время по разным причинам. Но после бесконечных бюрократических проволочек, поддержка президента РФ стала переломным моментом и дала старт строительству новой железнодорожной линии Выходной — Лавна. В декабре прошлого года строители совершили настоящий подвиг, построив эту ветку за сжатые сроки, при этом работая в экстремальных условиях.

Лавна, безусловно, является стратегически важным портом для России. Здесь открываются новые возможности для экспорта российских товаров на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Такую важную инфраструктурную задачу взяла на себя Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), которая планирует завершить все строительные работы в этом году. «Лавна - это уникальная площадка на северо-западе страны, через которую российский груз может быть экспортирован без помех в Мировой океан. Датские и Черноморские проливы здесь не могут остановить нашу работу. Еще два преимущества этого порта - большая глубина, позволяющая принимать крупнотоннажные суда, и его незамерзающий режим работы, в отличие от Финского залива»,- рассказал генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.

реклама

Севморпуть, являющийся кратчайшим путем, короче южного маршрута через Суэцкий канал примерно на 10 дней, обладает огромными преимуществами. Но, без нового порта Лавна он лишился бы части своей роли, так как российские порты не могли бы принимать суда с большой осадкой.

Для того чтобы строящийся порт Лавна стал не только одним из важнейших инфраструктурных объектов России, но и ключевым транспортным хабом на севере страны, необходимо создать железнодорожную ветку Выходной — Лавна.

Еще несколько лет назад было трудно поверить, что такой проект будет осуществлен. Работы были начаты в 2014 году, но реализация проекта неоднократно задерживалась по разным причинам: смена подрядчика, пандемия коронавируса, сокращение финансирования и проблемы самого порта Лавна, к которому ведет дорога. Весьма долгое время не было ясности относительно концессионера и грузовой базы порта.

Если бы не вмешательство президента, этот проект мог бы стать долгостроем, погрязнувшим в бюрократии. С 2020 года велись тяжбы, и губернатору пришлось обратиться непосредственно к президенту.

Проект получил толчок после обращения на него внимания президента в конце 2022 года. Правительство России дало распоряжение ОАО «РЖД» завершить строительство в кратчайшие сроки. На тот момент готовность составляла около 50%. Для ускорения работ в прошлом году из федерального бюджета выделены 21,5 млрд рублей, а в этом году ожидается дополнительное финансирование в размере 16 млрд рублей.

Так, 3 апреля 2023 года работники Октябрьской дороги уложили первые 300 метров пути к строящемуся порту Лавна на участке Мурмаши — Пяйве. Вся железнодорожная магистраль, протяженностью 49,7 километра, будет включать в себя 3 станции, 2 тяговые подстанции, 11 новых мостов и два автодорожных путепровода.

«У нас были сомнения, что мы сможем закончить проект до конца года. Но благодаря героическому труду строителей и железнодорожных рабочих, дорога готова!» - сказал глава Мурманской области Андрей Чибис.

В середине декабря 2023 года был дан зеленый свет для движения по новой ветке, и в начале 2024 году она будет полностью введена в эксплуатацию. В результате, ежегодная мощность железнодорожных подходов к Мурманску достигнет 45 миллионов тонн, а в направлении будущего угольного терминала «Лавна» - 18 миллионов тонн в год.

«Для нас это действительно знаковое событие. Несколько лет назад казалось, что завершение проекта невозможно, но благодаря поддержке президента России мы смогли его реализовать. Строители проделали огромную работу за такой короткий срок, и все участники проекта могут гордиться его результатами!» - написал губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале. 

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Мы должны отметить незаурядные усилия строителей, которые сумели реализовать проект в столь сжатые сроки и в условиях трудностей. Успех этого проекта доказывает, что всегда есть возможность, если есть решимость.

#новости #транспорт #экспорт #строительство #финансирование #ржд #мурманскаяобласть #железнодорожнаямагистраль #портлавна #севморпуть
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Истребитель ВС Украины выпустил по своим позициям ракету – солдаты ВСУ показали фото обломков
2
Начинается строительство крупнейшего в мире парка солнечных панелей
7
Новая гиперзвуковая ракета ВВС США HACM может достигнуть скорости 15 Махов
11
Джон Боллинджер прогнозирует прорыв BTC к $50 000
2
Корабль с 800 тоннами литий-ионных аккумуляторов загорелся в Тихом океане
3
Китай ввёл санкции против американских военно-промышленных компаний
7
Истребитель F-35 впервые уничтожил крылатую ракету
11
США разрабатывает военный конвертоплан, который будет летать в 1,5 раза быстрее, чем V-22 Osprey
+
Ракета-носитель Vulcan вывезена на стартовую площадку для первого запуска
1
Российские подразделения всё чаще применяют дроны-камикадзе с машинным зрением
1
Инновационный термоядерный двигатель сократит время полёта на Марс в 4 раза
4
Снимки "Юноны" продемонстрировали вулканическую луну Юпитера Ио
+
Китай представляет новое «революционное» электроволновое оружие
+
Туннель под Средиземным морем собираются построить к началу чемпионата мира по футболу 2030 года
6
Голод ударил по перемещенным палестинцам и животным в зоопарке Газы
+
Выпущено смарт-кольцо Rollme R1 как бюджетное устройство для отслеживания здоровья
+
FT: Нет угрозы для ВСУ больше, чем способность российского ОПК "печатать дроны тысячами"
2
Почему покупка GeForce RTX 4090 в 2024 крайне неразумна, а Radeon RX 7800 XT – это лучший выбор
15
ChatGPT-4 производит революцию в изучении языков и способен заменить репетитора
5
Разработчики Quantum Error объявили о новом эксклюзиве для PS5
+

Популярные статьи

Неоднозначные впечатления о процессоре Ryzen 5 5600X после года использования в игровом ПК
199
Spiegel: "Танки бундесвера не созданы для реальных боевых действий, они хороши лишь для учений"
17
Почему я не планирую в ближайшие годы покупать 4K монитор
78
Об автомобилях и рекламной интеграции автоконцернов в фильмах
+
Т-44: Эволюция советской бронетехники
3
Сборка ретро-ПК. Часть 1. С чего начать или видеокарта - всему голова
29
Обновлённая сборка на двух видеокартах- стало лучше
6
"Стрелы бога" - что представляет собой орбитальное кинетическое оружие США
4
Грандиозный саудовский проект "Neom" уже виден из космоса
+
Обзор игры Hitman: Blood Money - лучший Hitman всех времен
1

Сейчас обсуждают

ЧatoБoт
21:43
Ушатали-таки бедную негру. И я так понимаю, что сиделками при коматознике Остине нынче працуют Залужный с Кирюхой Будановым.
Глава Пентагона остаётся в больнице без конкретной даты выписки
Арбуз
21:39
Шеша купит, ему хватит на его игру-мультик для детей, а видяху продаст, жаловался как не мужчина, что на майкопское пойло не хватает
AMD представила гибридные процессоры Ryzen 8000G – впервые можно играть в ААА-игры без видеокарты
Апшеронский скакел
21:36
в Подольске всë хорошо уже, а у вас будет только всë хуже и хуже :D :D :D
Из-за недостаточного финансирования коммунальной сферы один из районов Киева затопило нечистотами
KillerOK
21:35
Ох уж эта всемогущая Россия, везде успевает. И в США вмешалась в самые демократичные выборы президента, и свой собственный трубопровод взорвала, запретила въезд на территорию Польши грузовиков с зерно...
Немецкие власти нашли российский след в организации забастовок и протестов в Германии
Max Manamune
21:33
как купить их в России?
Наушники Skullcandy Dime 3 настолько малы, что выглядят как брелок
Евгений Борковский
21:31
Играю на 4к 32" мониторе в героев 3 :)
Почему я не планирую в ближайшие годы покупать 4K монитор
Fess 11fess11
21:30
1060 была когда-то затычкой? Мы, наверное, живём в разных вселеннах. Насколько 1660с быстрее затычки, на 30%? Люди во время майнинга пытались сбагрить карточки и пережидали на настоящих затычках, а ту...
Инновационная «встройка» AMD обошла дискретную GeForce из топ-3 рейтинга Steam
REALpredatoR
21:27
Такой вот)
Сборка ретро-ПК. Часть 1. С чего начать или видеокарта - всему голова
kilobait3
21:27
В каком месте он термоядерный!?
Инновационный термоядерный двигатель сократит время полёта на Марс в 4 раза
mayday30
21:25
Швейцарцы выстрелили себе в член.
Россия и Иран теперь полностью осуществляют банковские операции без SWIFT
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем