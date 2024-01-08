Строительство железнодорожной магистрали к строящемуся порту Лавна в Мурманской области долго не заваршалось из-за проблем и задержек. Но, сегодня ветка Выходной — Лавна наконец получила зеленый свет.

Строительство железнодорожной магистрали к новому порту Лавна в Мурманской области было отложено на долгое время по разным причинам. Но после бесконечных бюрократических проволочек, поддержка президента РФ стала переломным моментом и дала старт строительству новой железнодорожной линии Выходной — Лавна. В декабре прошлого года строители совершили настоящий подвиг, построив эту ветку за сжатые сроки, при этом работая в экстремальных условиях.

Лавна, безусловно, является стратегически важным портом для России. Здесь открываются новые возможности для экспорта российских товаров на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Такую важную инфраструктурную задачу взяла на себя Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), которая планирует завершить все строительные работы в этом году. «Лавна - это уникальная площадка на северо-западе страны, через которую российский груз может быть экспортирован без помех в Мировой океан. Датские и Черноморские проливы здесь не могут остановить нашу работу. Еще два преимущества этого порта - большая глубина, позволяющая принимать крупнотоннажные суда, и его незамерзающий режим работы, в отличие от Финского залива»,- рассказал генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.

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Севморпуть, являющийся кратчайшим путем, короче южного маршрута через Суэцкий канал примерно на 10 дней, обладает огромными преимуществами. Но, без нового порта Лавна он лишился бы части своей роли, так как российские порты не могли бы принимать суда с большой осадкой.

Для того чтобы строящийся порт Лавна стал не только одним из важнейших инфраструктурных объектов России, но и ключевым транспортным хабом на севере страны, необходимо создать железнодорожную ветку Выходной — Лавна.

Еще несколько лет назад было трудно поверить, что такой проект будет осуществлен. Работы были начаты в 2014 году, но реализация проекта неоднократно задерживалась по разным причинам: смена подрядчика, пандемия коронавируса, сокращение финансирования и проблемы самого порта Лавна, к которому ведет дорога. Весьма долгое время не было ясности относительно концессионера и грузовой базы порта.

Если бы не вмешательство президента, этот проект мог бы стать долгостроем, погрязнувшим в бюрократии. С 2020 года велись тяжбы, и губернатору пришлось обратиться непосредственно к президенту.

Проект получил толчок после обращения на него внимания президента в конце 2022 года. Правительство России дало распоряжение ОАО «РЖД» завершить строительство в кратчайшие сроки. На тот момент готовность составляла около 50%. Для ускорения работ в прошлом году из федерального бюджета выделены 21,5 млрд рублей, а в этом году ожидается дополнительное финансирование в размере 16 млрд рублей.

Так, 3 апреля 2023 года работники Октябрьской дороги уложили первые 300 метров пути к строящемуся порту Лавна на участке Мурмаши — Пяйве. Вся железнодорожная магистраль, протяженностью 49,7 километра, будет включать в себя 3 станции, 2 тяговые подстанции, 11 новых мостов и два автодорожных путепровода.

«У нас были сомнения, что мы сможем закончить проект до конца года. Но благодаря героическому труду строителей и железнодорожных рабочих, дорога готова!» - сказал глава Мурманской области Андрей Чибис.

В середине декабря 2023 года был дан зеленый свет для движения по новой ветке, и в начале 2024 году она будет полностью введена в эксплуатацию. В результате, ежегодная мощность железнодорожных подходов к Мурманску достигнет 45 миллионов тонн, а в направлении будущего угольного терминала «Лавна» - 18 миллионов тонн в год.

«Для нас это действительно знаковое событие. Несколько лет назад казалось, что завершение проекта невозможно, но благодаря поддержке президента России мы смогли его реализовать. Строители проделали огромную работу за такой короткий срок, и все участники проекта могут гордиться его результатами!» - написал губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

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Мы должны отметить незаурядные усилия строителей, которые сумели реализовать проект в столь сжатые сроки и в условиях трудностей. Успех этого проекта доказывает, что всегда есть возможность, если есть решимость.