Все более усиливающееся противостояние коллективного Запада с Россией и Китаем привело к тому, что больше европейских стран начинают активно вести сотрудничество с Индией

Усиливающееся геополитическое противостояние между западными странами и Россией с Китаем вызывает новый переходной этап в мировой экономике. Все больше европейских стран обращают взоры на Индию и активно начинают сотрудничество с этой страной.

Этому можно найти объяснение в числах, "Apple" возьмем как пример: доля Индии в производстве смартфонов "Apple" составляла всего 1% в 2021 году, но ожидается, что к 2023 году эта цифра вырастет до 7%, а через несколько лет достигнет уже 25%. Немаловажным показателем является и то, что многие компании переносят свои производства или открывают их в Индии, включая такие гиганты, как "Самсунг". Перенос производств из Китая в Индию объясняется растущим лидерством Китая, которое не нравится западным странам. США, в свою очередь, стремятся сохранить свое мировое положение гегемона и продолжать "паразитировать" на мировой экономике, живя в больших кредитах, которые, скорее всего, никогда не будут погашены.

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Но Китай в последние годы также начал претендовать на мировое лидерство, что вызвало введение искусственных ограничений для его развития. Так что Запад ищет новые места для размещения своих производств, и Индия становится одной из наиболее привлекательных альтернатив. Более молодое население и более низкая оплата труда в Индии, а также знание английского языка делают эту страну очень привлекательной для бизнеса.

Есть некоторые препятствия, которые затрудняют превращение Индии в мировую западную фабрику. Около 80% энергии в Индии производится за счет сжигания углеродного топлива, что противоречит зеленым тенденциям западных стран. Китай, с другой стороны, позиционировал себя как более "зеленую мировую фабрику". Это вызывает проблемы для индийских товаров, подверженных дополнительному налогообложению, в то время как китайские товары остаются дешевле.

Еще одной сложностью для Индии является логистика. Китай уже давно разработал и отработал торговые пути, в то время как путь из Индии в Европу через Ближний Восток подвергается риску из-за обострения конфликтов в этом регионе. Это создает нестабильность для товаров и риски потери. Получается, на данный момент Индия получает выгоду от проекта "Индия - Новая мировая фабрика Запада" за счет инвестиций и доступа к дешевым ресурсам из России. Но ситуация меняется с учетом того, что и Россия, и Китай также активно работают с Индией. В конечном итоге западные страны могут сеять семена нового геополитического конкурента, а не просто мировой фабрики. Еще одним важным фактором является историческое наследие колониальных отношений между Великобританией и Индией. Индия может использовать свою силу и возможности для самоутверждения и ухода из-под контроля бывших "патронов", что может привести к новой геополитической динамике.

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В свете вышеизложенного развитие Индии как мирового производственного центра имеет свои вызовы и препятствия, но оно предоставляет новые возможности для геополитической игры и сотрудничества между различными акторами мировой арены. Это может способствовать развитию экономики Индии и разнообразию глобальных отношений.