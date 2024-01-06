Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Эксперты: не стоит ожидать снижения цен на импортные яйца
Директор Института менеджмента, предпринимательства и инжиниринга Вера Соловьева приводит более точную оценку: цена на десяток в Турции составляет около 82 руб., что на 15-20 руб. выше цен в России до подорожания. Таким образом, можно предположить, что цены на яйца снижаться существенно не будут

реклама

В последнее время в России наблюдается рост цен на основные продукты питания, включая яйца. По данным Росстата, за год яйца подорожали на 59%, что оказало значительное воздействие на домашний бюджет россиян. Средняя цена на десяток яиц достигла 120 рублей, а в некоторых случаях можно было найти яйца, цена которых превышала 150 рублей за десяток.

Поэтому многие с интересом и надеждой встретили новость о разрешении на поставку яиц из Турции, Азербайджана и Ирана. Всего в ближайшие полгода в страну планируется ввезти 1,2 миллиарда яиц в попытке сбалансировать спрос и предложение. Но руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации, Сергей Юшин, утверждает, что цены на импортные яйца не снизятся, так как цены на них в Турции значительно выше, чем в России. Глава Института менеджмента, предпринимательства и инжиниринга, Вера Соловьева, подтверждает это утверждение, отмечая, что цена за десяток яиц в Турции составляет около 81-83 рублей, что на 15-20 рублей выше цены в нашей стране до подорожания. Получается, несмотря на импорт яиц из-за границы, цены на них вряд ли снизятся значительно. Основными причинами являются рост себестоимости производства и разорение яичных фабрик. За 10 лет в России разорились и закрылись примерно 62 яичных фабрики, что составляет около 4,5 миллиарда яиц или 10% от всего производства в стране. При этом потребление яиц продолжает расти, особенно с учетом прибавления новых территорий.

реклама

Некоторые люди также отмечают, что отечественной сельхозпродукции становится все меньше. Недовольство вызывает ситуация, когда продукты питания в России импортируются из других стран, в то время как российское сельское хозяйство испытывает трудности. Например, пользователь соцсетей Нинетта пишет: "Министру сельского хозяйства привет из Турции в виде яиц, из Израиля - редиска, из Египта - картошка. Сельского хозяйства нет, а министр есть".

Кроме яиц, цены на другие продукты питания тоже растут. За последний год цены на охлажденное и мороженое куриное мясо выросли на 29%, а на куриное яйцо — на 40%. Также подорожали сахар, морковь, баранина, яблоки, свежие помидоры и бананы. Производители уже предупредили о дальнейшем подорожании ряда продуктов до 20%.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ситуация с ростом цен на яйца и другие продукты питания остается неразрешенной. В то время как некоторые надеются на будущее снижение цен благодаря импорту продукции, другие сомневаются в его эффективности и предупреждают о скоропортящемся характере яиц. В любом случае, россияне остаются сторонниками различных способов сэкономить на продуктах питания и ищут альтернативные варианты питания для снижения расходов.

#цены #турция #импортозамещение #импорт #экономия #продукты #турция и россия #продукты питания #импорт продуктов #прицефабрики
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Опубликованы полные характеристики и цены GeForce RTX 4000 SUPER — продажи стартуют 17 января
От Выборов в США зависит будущее экономического сотрудничества между США и Германией
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Mysl Polska: 2 взвода ЗРК NASAMS оказались уничтожены "Кинжалами"
8
После ухода из РФ Xerox, Canon, Epson и HP российские пользователи перешли на китайские подделки
14
Электросноуборд Cyrusher Ripple едет даже по равнине
3
Samsung делает неожиданное бесплатное предложение каждому пользователю Galaxy S24
4
В Сети показали планирующую бомбу ОФАБ-250 с УМПК в белгородском поле, которая не разорвалась
1
Украина получила от Германии зенитно-артиллерийскую систему Skynex: что о ней известно
8
Новое исследование чёрных дыр опровергает выводы Стивена Хокинга
10
Северный морской путь становится одной из главных экспортных артерий мира
7
ForMovie запускает Xming Page One: первый в мире проектор Google TV с разрешением 1080P
+
Huawei представляет собственную операционную систему HarmonyOS
3
Samsung хочет избавиться от людей на своих заводах по производству чипов к 2030 году
+
Dogecoin (DOGE) упал на 15%
+
Ziggymoto разработала концепт мотоцикла-трансформера «5 в 1»
+
Соединённые Штаты затягивают поставку F-16 и обучение украинских пилотов
1
Подразделения получили модернизированные танки Т-80 БВМ
+
Загадочный заказчик попросил украсить и без того дорогой гиперкар карбоном и 24-каратным золотом
4
В Китае представлен смартфон OnePlus Ace 3
+
Бренд Plextor прекратил свое существование — аналогичная участь ранее постигла OCZ
3
Самый быстрый игровой ноутбук с 64-ядерным процессором и флагманом NVIDIA за $8000 мог быть отменён
+
Изобретена «круглосуточная» электростанция, которая работает без топлива
2

Популярные статьи

MWM: Тактические ракеты KN-23B пришли на смену "Искандерам" и стали главными ТБР России
11
О советском ударном самолёте МиГ-27
4
RTX 4060 ti на 775 сокете - что хотим то и творим
89
ТОП-9 игровых видеокарт до 35 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
64
Три отличных фильма о роботах с искусственным интеллектом
12
Над чем работает "МиГ" - космический перехватчик МиГ-41, стелс-истребители 5-го поколения и другое
19
GeForce RTX 4070 vs GeForce RTX 2070 – стоит ли покупать старую видеокарту на Авито за 22 000р
17
Soulslinger: Envoy of Death - и еще один "соулслайк" с пистолетом (краткий обзор)
1
О причинах неудачи мягкой посадки российского аппарата «Луна-25»
12
Ошибка bad shim signature, или как с помощью UEFI Secure Boot запрещают запуск Linux дистрибутивов
4

Сейчас обсуждают

Апшеронский скакел
16:01
А хто тады?
Эксперты: не стоит ожидать снижения цен на импортные яйца
mozghru
15:59
Бундестаг соскучился по русским надписям на своих стенах..
Бундестаг критикует Шольца за нерешительность в вопросе поставки Украине ракет Taurus
Аркадий Пенягин
15:58
4060 разве не затычка которая ничем не отличается от 20.. ой серии ?
Как собрать быстрый и недорогой игровой ПК для экономных геймеров в 2024 году
Апшеронский скакел
15:54
В два ствола будешь?
Почему САУ Коалиция осталась с одним стволом и какие преимущества даёт применение сразу двух стволов
-=metallist=-
15:53
Даешь 6ти ядерные процы на 1,8 нм и за дорого!
Samsung Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra улучшили свои результаты в тесте Geekbench
Александра Шарапова
15:52
Мāстiрə фāла на марțiāљнə наукафъ
Над чем работает "МиГ" - космический перехватчик МиГ-41, стелс-истребители 5-го поколения и другое
Dimank
15:52
А кто создал такие условия для закрытия 62 фабрик в России??? Ведь очевидно не госдеп же!
Эксперты: не стоит ожидать снижения цен на импортные яйца
Palkovvodec
15:50
не преувеличивай свою роль, ты сам уделяешь много времени на вождение здесь вилами по воде, а тебя за это опускают все кому не лень)) у тебя заведомо проигрышное положение, реально как моль, такой же...
Sky News: Путин планирует взять под контроль Oдессу
-=metallist=-
15:49
К 2028 году Израиля уже может не быть на карте!
Intel собирается построить в Израиле завод по производству чипов стоимостью 25 миллиардов долларов
Genry
15:49
Статья не соответствует заголовку и вообще - ни о чём! Жаль потраченного времени!
Над чем работает "МиГ" - космический перехватчик МиГ-41, стелс-истребители 5-го поколения и другое
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем