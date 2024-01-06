Директор Института менеджмента, предпринимательства и инжиниринга Вера Соловьева приводит более точную оценку: цена на десяток в Турции составляет около 82 руб., что на 15-20 руб. выше цен в России до подорожания. Таким образом, можно предположить, что цены на яйца снижаться существенно не будут

В последнее время в России наблюдается рост цен на основные продукты питания, включая яйца. По данным Росстата, за год яйца подорожали на 59%, что оказало значительное воздействие на домашний бюджет россиян. Средняя цена на десяток яиц достигла 120 рублей, а в некоторых случаях можно было найти яйца, цена которых превышала 150 рублей за десяток.

Поэтому многие с интересом и надеждой встретили новость о разрешении на поставку яиц из Турции, Азербайджана и Ирана. Всего в ближайшие полгода в страну планируется ввезти 1,2 миллиарда яиц в попытке сбалансировать спрос и предложение. Но руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации, Сергей Юшин, утверждает, что цены на импортные яйца не снизятся, так как цены на них в Турции значительно выше, чем в России. Глава Института менеджмента, предпринимательства и инжиниринга, Вера Соловьева, подтверждает это утверждение, отмечая, что цена за десяток яиц в Турции составляет около 81-83 рублей, что на 15-20 рублей выше цены в нашей стране до подорожания. Получается, несмотря на импорт яиц из-за границы, цены на них вряд ли снизятся значительно. Основными причинами являются рост себестоимости производства и разорение яичных фабрик. За 10 лет в России разорились и закрылись примерно 62 яичных фабрики, что составляет около 4,5 миллиарда яиц или 10% от всего производства в стране. При этом потребление яиц продолжает расти, особенно с учетом прибавления новых территорий.

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Некоторые люди также отмечают, что отечественной сельхозпродукции становится все меньше. Недовольство вызывает ситуация, когда продукты питания в России импортируются из других стран, в то время как российское сельское хозяйство испытывает трудности. Например, пользователь соцсетей Нинетта пишет: "Министру сельского хозяйства привет из Турции в виде яиц, из Израиля - редиска, из Египта - картошка. Сельского хозяйства нет, а министр есть".

Кроме яиц, цены на другие продукты питания тоже растут. За последний год цены на охлажденное и мороженое куриное мясо выросли на 29%, а на куриное яйцо — на 40%. Также подорожали сахар, морковь, баранина, яблоки, свежие помидоры и бананы. Производители уже предупредили о дальнейшем подорожании ряда продуктов до 20%.

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Ситуация с ростом цен на яйца и другие продукты питания остается неразрешенной. В то время как некоторые надеются на будущее снижение цен благодаря импорту продукции, другие сомневаются в его эффективности и предупреждают о скоропортящемся характере яиц. В любом случае, россияне остаются сторонниками различных способов сэкономить на продуктах питания и ищут альтернативные варианты питания для снижения расходов.