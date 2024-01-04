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В столице Приамурья строят фонтанный комплекс аналогов которому нет на всей территории Евразии

Набережная Амура, как уверяют инициаторы российского проекта, в скором времени будет выглядеть впечатляюще по обе стороны реки. А «Трибуна холл» станет новым центром притяжения для туристов и одной из главных достопримечательностей Приамурья и всего Дальнего Востока. Авторы идеи уверяют, что аналогов этому уникальному объекту нет на всей территории Евразии.
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В 2024 году Россия будет обладать самым большим фонтанным комплексом, который не имеет аналогов в Евразии. Этот особенный объект будет расположен в столице Приамурья и станет частью нового общественного пространства под названием "Трибуна холл". Площадь этого пространства составит больше 12 Га, что сравнимо с московским парком "Зарядье".

Идея строительства гигантского фонтанного комплекса в столице Приамурья родилась несколько лет назад, и теперь она наконец-то становится реальностью. Целый ряд проектов, включая создание нового общественного пространства «Трибуна холл», призваны привлечь внимание туристов и подарить им незабываемые впечатления.Впечатляющие струи воды, подсвеченные сотнями прожекторов и сопровождаемые музыкальным аккомпанементом, будут восхищать посетителей в течение всего летнего периода. Благодаря мощному освещению и инновационной проекционной технологии, каждая струя воды превратится в живописное иллюминированное произведение искусства. Картины и световые эффекты, создаваемые волшебными подводными прожекторами и лазерным оборудованием, будут удивлять своей красотой и динамикой.

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Около трех гектаров одной из частей комплекса будет занято аллеей фонтанов. Визуально эффектная и уникальная, она будет менять свое лицо в зависимости от времени года. Зимой аллея превратится в каток, на котором можно будет кататься под звуки музыки и наслаждаться яркими огнями. Посетители смогут насладиться фонтанным шоу не только в летний сезон, но и зимой, создавая запоминающиеся моменты в любое время года.

Строительство этой удивительной архитектурной и инженерной достопримечательности требовало колоссальных усилий и инновационных технологий. Более 700 подводных прожекторов, свыше 60 километров проводов и специальная система освещения позволят создать неповторимую атмосферу колоритного фонтанным шоу. Самая высокая струя воды, поднимающаяся на 17 метров, будет акцентировать внимание на уникальность этого объекта и привлекать взгляды туристов со всех уголков страны и мира.

В «Трибуна холл» будет гибкая лента пешеходного маршрута, различные площадки, амфитеатр и парк с разнообразными аттракционами и павильонами. Детская игровая зона, а также музей динозавров внутри искусственных холмов станут местом, где дети и их родители смогут получить новые знания и незабываемые впечатления.

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Строительство «Трибуна холл» и фонтанного комплекса - это еще один шаг в развитии уникального городского центра Благовещенска. Здесь уже построен автомобильный мост, соединяющий Россию и Китай, а к 2025 году планируется открытие трансграничной канатной дороги. Благодаря этим инфраструктурным проектам, город превратится в настоящий туристический центр, притягивающий внимание людей со всего мира.

Вскоре набережная Амура превратится в настоящий магнит для туристов, притягивая их красотой и уникальностью. «Трибуна холл» станет новым символом не только Приамурья и Дальнего Востока, но и всей страны, демонстрирующим инженерные и архитектурные достижения России. Туристы смогут насладиться уникальными шоу, расположенные по разные стороны Амура, создавая неповторимую атмосферу и чувство праздника, что станет неизгладимым воспоминанием об этом красивом и удивительном месте. 

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