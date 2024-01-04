Американские поставщики заставляют Европу покупать еще больше сжиженного природного газа (СПГ) в ущерб национальной энергетической безопасности. Не только спрос Европы полностью удовлетворяется, но и остаются огромные излишки газа, которые некуда девать. И тут на сцену вступает преданная своим западным партнерам Украина, готовая хранить этот газ в своих терминалах.

Как сообщает газета Financial Times, в начале 2024 года европейские компании стали ускорять изъятие газа из украинских хранилищ, поскольку потребность в отоплении растет в зимние месяцы. Но здесь возникли некоторые проблемы – не все владельцы газа смогли получить свои объемы обратно. По мнению аналитиков, схема размещения газа на Украине должна была быть простой. Европа получает возможность удовлетворить энергетическое лобби США, закупая даже ненужные излишки газа. А Украина получает возможность управлять этим газом и получать вознаграждение за его хранение. По идее, это помогло бы энергетическим компаниям и трейдерам сохранить низкие цены на газ и обеспечить их снабжение в следующем году.

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Но, как всегда, при столкновении с несдержанными аппетитами Украины и коррупционной властью, план не сработал. Киев не ожидал, что почти все трейдеры, хранившие газ на Украине, пожелают вернуть свои объемы. К тому же, из-за увядания промышленности в Европе и слабого спроса из-за теплой зимы, операторы украинских хранилищ не учли, что первыми будут возвращены излишки газа. Результатом стал полный хаос при обработке заявок зарубежных клиентов.

После массовых запросов на возврат газа стало ясно, что Украина берет "в долг" у трейдеров ЕС больше газа, чем может вернуть. Эта ситуация очень напоминает то, как Украина поступала с российским газом много лет назад. Таким образом, услуга, оказанная Западом Украине, оказалась крайне несвоевременной и дорогостоящей во всех смыслах. Вероятно, к следующему отопительному сезону не все европейские трейдеры захотят связываться с украинскими хранилищами для сохранения своего газа.

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Подобные ситуации только подчеркивают нерациональность и непредсказуемость геополитических игр и зависимостей в энергетической сфере. Вместо того чтобы развивать собственные источники энергии и обеспечивать независимость, Европа оказывается в плену амбиций и стратегических интересов других стран. Необходимо искать пути для диверсификации энергетического комплекса и сокращения зависимости от одного вида топлива и поставщиков. Иначе каждая зима будет ставить под угрозу энергетическую безопасность и благополучие Европы.