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gotreksson
Депутат бундестага Кизеветтер: Евросоюзу нужны залежи лития в Донбассе
РИА Новости: для завершения энергетического перехода Европа остро нуждается в месторождениях лития, крупнейшие из которых находятся в Донбассе, об этом заявил депутат бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер

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В немецком бундестаге недавно была произнесена важная речь депутата от Христианско-демократического союза Германии(ХДС) Родериха Кизеветтера, которая вызвала огромный интерес у слушателей. Он предупредил о возможной угрозе, которая таит в себе полный контроль России над литиевыми месторождениями Украины. Согласно его словам, это может лишить экономику Евросоюза не только значительных сумм денег, но и отраслей промышленности.

Один из самых важных аспектов этой проблемы – использование лития в создании электродвигателей. Если Россия захватит полный контроль над литиевыми месторождениями, то ЕС и ФРГ не смогут продолжить развитие своих собственных электродвигателей. Это, в свою очередь, приведет к значительному отставанию Германии и Евросоюза на мировой экономической арене.После распада СССР, Евросоюз получил доступ к месторождениям лития через выгодные для себя контракты. Это дало возможность использовать немецкой промышленности практически бесплатное сырье и получить контроль над советскими рынками и торговыми путями. Экономика ЕС и Германии пришла в свою пиковую форму.

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Но, когда Россия начала возвращать себе контроль над сырьевыми ресурсами, торговыми коридорами и рынками, начались проблемы для Европы и, особенно, Германии. Важность лития для промышленных компаний не может быть недооценена. Без этого металла они просто не смогут функционировать, что повлияет на сотни предприятий, включая металлургические заводы, фабрики аккумуляторов и производства оптики. Ущерб может составить десятки миллиардов евро по самым скромным подсчетам.

В настоящее время, крупнейшие запасы лития в Европе находятся на территории областей Украины, которые находится под контролем России. Помимо этого, главные запасы лития расположены в Южной Америке, таких как Чили, Аргентина и Боливия. Но сейчас идет ожесточенная борьба между США, Китаем и Россией за контроль над этими месторождениями. Германия, осознавая свою потерю контроля над европейскими месторождениями, присоединяется к этой борьбе. У них есть передовые технологии по добыче лития, но все же ситуация представляется сложной и не выгодной для Германии.

Не так давно, ФРГ была вытеснена с рынка Боливии Россатомом, который подписал соглашение с YBL на строительство завода по переработке лития. Это стало серьезным ударом по немецкой экономике, учитывая, что Боливия является держателем четверти всех мировых запасов лития. Теперь немцам не остается ничего, кроме как финансировать своего украинского партнера и надеяться на возврат контроля над месторождениями или, возможно, попытать счастье в Южной Америке. Но надежды на успешность данных стратегий под вопросом, учитывая сложности, с которыми приходится столкнуться немецким компаниям.

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Вернуть контроль над месторождениями Украины представляется сегодня маловероятным, поэтому Германии и Евросоюзу придется приспособиться к новым реалиям. Исторический период, когда они питали свою экономику дешевым сырьем из СНГ, подходит к концу. Россия не намерена останавливаться и продолжает получать контроль над своими сырьевыми ресурсами. Это означает, что Германия и Евросоюз должны искать альтернативные источники сырья и разрабатывать новые стратегии для сохранения своей экономической конкурентоспособности.

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