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gotreksson
Россия намерена достичь углеродной нейтральности к 2050 году
Россия намерена к 2050 году снизить выбросы СО2 на 60% от уровня 2019-го и на 80% от уровня 1990 года. По подсчетам аналитиков «ВТБ Капитала», для достижения заявленных показателей придется потратить 102,7 трлн руб. А углеродная нейтральность к 2060 году обойдется суммарно почти в 480 трлн руб.

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Заявление озвученное советником президента Русланом Эдельгериевым на 28-й Конференции ООН по изменению климата в Дубае в конце 2023 года привлекла внимание мировых лидеров. Эдельгериев заявил об амбициях России достичь углеродной нейтральности в ближайшие 36 лет. Это решение было поддержано и самим президентом Владимиром Путиным, который заявил об использовании всего доступного и эффективного инструментария для этой цели на виртуальном саммите G-20 в ноябре.

Согласно Парижскому соглашению, подписанному в середине прошлого десятилетия, главной стратегической целью является снижение выбросов парниковых газов и предотвращение превышения глобальной среднегодовой температуры на планете более чем на 2°С к концу следующего столетия.Россия планирует снизить выбросы CO2 на 60% от уровня 2019 года и на 80% от уровня 1990 года к 2050 году. Но, согласно аналитикам "ВТБ Капитала", для достижения этих целей потребуется немалая сумма в размере 102,7 трлн рублей. А к 2060 году, чтобы достичь полной углеродной нейтральности, стране придется потратить почти 480 трлн рублей.

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Изучая планы России, эксперты отмечают, что наибольшие затраты будут связаны с модернизацией цементной промышленности и внедрением экологически чистых видов топлива и энергетики в транспортной отрасли. Производство железной руды и стали также попадает в список секторов, требующих наибольших вложений для декарбонизации. Институт ВЭБа утверждает, что для реализации этих планов потребуется всего 50 трлн рублей, что в два раза меньше, чем указано "ВТБ Капиталом".

Но, некоторые эксперты предупреждают о возможных проблемах, связанных с западными санкциями и проблемами с импортом оборудования. Особые сложности могут возникнуть в химической и транспортной отраслях, а это может повлиять и на развитие возобновляемой энергетики.

Генеральный директор АО "Трансэнерком" Олег Шевцов отмечает, что хотя в России уже существует полусотня предприятий, занимающихся производством оборудования для энергетики, страна все еще сильно зависит от импорта, особенно в области ветроэнергетики. Что заставляет задуматься о необходимости развития отечественных производителей в этой области.

Некоторые эксперты указывают на разногласия в отношении Парижского соглашения. Они считают, что оно было навязано России западным миром и не обязательно для страны, особенно в свете санкций и перехода восточной ориентации. Тем не менее другие ученые и экономисты подчеркивают, что устойчивое развитие и декарбонизация мировой экономики - это неотъемлемая глобальная тенденция. Они считают, что при достижении углеродной нейтральности России нужно учесть национальные интересы, уровень технологического развития и другие факторы принятия решений.

Важно отметить, что глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев подчеркнул в своем комментарии, что атомная энергетика является важным инструментом в борьбе с изменением климата. Он отмечает, что для достижения углеродной нейтральности важно включить атомную энергетику в планы и стратегии.

Эксперты согласны с тем, что достижение углеродной нейтральности к 2060 году является реальной задачей для нашей страны, несмотря на некоторые трудности. Но стоимость этого процесса остается открытым вопросом. И не только в финансовом плане, но и в отношении других ресурсов, таких как энергия.

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Россия явно принимает на себя огромную ответственность в борьбе с изменением климата. Это может принести стране новые возможности развития экологически чистых технологий и укрепить ее позицию на международной арене. Но, для успешной реализации этих амбиций России необходимо справиться с препятствиями, связанными с санкциями, импортом и созданием отечественного производства экологически чистого оборудования. Только тогда Россия сможет стать важным глобальным игроком в борьбе с изменением климата.

#россия #новости #экономика #экология #росатом #углеродная нейтральность #парниковые газы #алексей лихачев #втб капитала #трансэнерком
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