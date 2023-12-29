INTERFAX.RU: грузовая авиакомпания SkyGatesAirlines ("дочка" Red Wings) ввела в эксплуатацию дальнемагистральный самолет Ил96-400Т, прошедший процедуру восстановления летной годности.

В конце 2023года, самый мощный грузовой лайнер в нашей стране, Ил96-400Т, совершил первый коммерческий рейс после восстановления летной годности. Этот широкофюзеляжный самолет вернулся в строй, и он сегодня Россия нуждается в таких самолетах.

Грузовой вариант Ил96-400, первая модель которого была выпущена в 2000 году, получил увеличенный салон для пассажиров, увеличенный фюзеляж и большую дальность полета по сравнению с предыдущей моделью Ил96. Но, пассажирская версия не привлекла авиакомпании из-за проблем с двигателями. В результате, длина салона была сокращена, а параллельно разрабатывалась версия для перевозки грузов. Всего было построено 32 самолета Ил96-400, из которых четыре были грузовыми Ил96-400Т. В 2014 году, авиакомпания "Полет" прекратила деятельность, и все четыре Ил96-400Т были переданы на хранение в Воронежский авиазавод. В 2015 и 2016 годах, два самолета были переданы ФСБ и Министерству обороны России после ремонта и переоборудования в пассажирские спецварианты, а два других остались на хранении.

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Но, но в начале 2022, благодаря программам поддержки отечественной авиации, Ил96-400Т получил новую жизнь. Согласно плану до 2030 года, необходимо восстановить 10 самолетов, включая Ил96-400Т. В результате, Ил96-400Т стал первым из этих 10 самолетов. После ремонта и передачи его грузовой авиакомпании SkyGatesAirlines, он совершил свой первый рабочий рейс.

RedWings, родительская компания SkyGatesAirlines, считает, что Ил96-400Т обеспечивает более эффективную и надежную транспортировку грузов на международных маршрутах в условиях санкционного воздействия на Россию. Высокая грузоподъемность и большая дальность полета делают его привлекательным для грузовых авиакомпаний. Хотя у этого самолета есть некоторые недостатки, такие как отсутствие носовой грузовой двери, которая ускоряет разгрузку.

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Ил96-400Т является самым крупным самолетом после Ан-124. И важно отметить, что российская промышленность способна производить его в значительных количествах. В ближайшие годы это будет активно использоваться в связи с требованиями в логистике. Кроме того, министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что по требованию заказчиков, Ил96-400 будет производиться с 2024 года. Перспективы грузового лайнера Ил96-400Т выглядят обнадеживающими, и его возвращение в строй является важным событием для российской транспортной авиации.