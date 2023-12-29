Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Первый восстановленный Ил-96-400Т совершил коммерческий полёт с грузом на борту
INTERFAX.RU: грузовая авиакомпания SkyGatesAirlines ("дочка" Red Wings) ввела в эксплуатацию дальнемагистральный самолет Ил96-400Т, прошедший процедуру восстановления летной годности.

реклама

В конце 2023года, самый мощный грузовой лайнер в нашей стране, Ил96-400Т, совершил первый коммерческий рейс после восстановления летной годности. Этот широкофюзеляжный самолет вернулся в строй, и он сегодня Россия нуждается в таких самолетах.

Грузовой вариант Ил96-400, первая модель которого была выпущена в 2000 году, получил увеличенный салон для пассажиров, увеличенный фюзеляж и большую дальность полета по сравнению с предыдущей моделью Ил96. Но, пассажирская версия не привлекла авиакомпании из-за проблем с двигателями. В результате, длина салона была сокращена, а параллельно разрабатывалась версия для перевозки грузов. Всего было построено 32 самолета Ил96-400, из которых четыре были грузовыми Ил96-400Т.В 2014 году, авиакомпания "Полет" прекратила деятельность, и все четыре Ил96-400Т были переданы на хранение в Воронежский авиазавод. В 2015 и 2016 годах, два самолета были переданы ФСБ и Министерству обороны России после ремонта и переоборудования в пассажирские спецварианты, а два других остались на хранении.

реклама

Но, но в начале 2022, благодаря программам поддержки отечественной авиации, Ил96-400Т получил новую жизнь. Согласно плану до 2030 года, необходимо восстановить 10 самолетов, включая Ил96-400Т. В результате, Ил96-400Т стал первым из этих 10 самолетов. После ремонта и передачи его грузовой авиакомпании SkyGatesAirlines, он совершил свой первый рабочий рейс.

RedWings, родительская компания SkyGatesAirlines, считает, что Ил96-400Т обеспечивает более эффективную и надежную транспортировку грузов на международных маршрутах в условиях санкционного воздействия на Россию. Высокая грузоподъемность и большая дальность полета делают его привлекательным для грузовых авиакомпаний. Хотя у этого самолета есть некоторые недостатки, такие как отсутствие носовой грузовой двери, которая ускоряет разгрузку.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ил96-400Т является самым крупным самолетом после Ан-124. И важно отметить, что российская промышленность способна производить его в значительных количествах. В ближайшие годы это будет активно использоваться в связи с требованиями в логистике. Кроме того, министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что по требованию заказчиков, Ил96-400 будет производиться с 2024 года. Перспективы грузового лайнера Ил96-400Т выглядят обнадеживающими, и его возвращение в строй является важным событием для российской транспортной авиации.

#новости #санкции #самолет #логистика #грузоперевозки #ан-124 #red wings #skygatesairlines #ил96 #ил-96-400т
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Unitree представила своего первого двуногого гуманоида
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Украине заметили новые Герани – дрон-камикадзе имеет защитное покрытие и реактивный двигатель
10
Кривонос: ВС РФ "накрыли" одну из крупнейших фабрик Украины, что стало серьёзным провалом СБУ
1
Один день на Марсе от камер марсохода НАСА
+
Русские войска заняли дачи к северу от Авдеевки и создали угрозу окружения АКХЗ с этого направления
3
Производитель «Ланцетов» представил новый дрон-камикадзе «Изделие 55»
5
Искусственный интеллект прогнозирует дату и риски смерти: точность современной алгоритмики удивляет
3
Российские войска провели одну из самых массированных атак на инфраструктурные объекты Украины
9
Специализирующаяся на кибербезопасности McAfee рекомендует удалить эти приложения со своих телефонов
1
Чудо-батареи из кремния: скоро электромобили смогут проехать 1000 км без подзарядки
2
The National Interest пытается привлечь внимание к разработке тяжелого дрона С-70 «Охотник»
3
Новый электрический внедорожник Huawei Aito M9 приносит много дисплеев и проекторы
1
Появилась информация о ценах на семейство Samsung Galaxy S24
+
В Сети появилось видео, как ракета Х-101 обманула западные ЗРК IRIS-T и NASAMS и уничтожила цель
2
Компания-разработчик Ланцета представила новый дрон с четырьмя двигателями, неуязвимый для РЭБ
+
Первый восстановленный Ил-96-400Т совершил коммерческий полёт с грузом на борту
+
Иран казнил 4 человека за предполагаемые связи с израильской разведкой
1
Вертолеты будут обследовать Лас-Вегас на предмет ядерной угрозы в новогоднюю ночь 2023 года
+
К концу 2024 года США планируют взять на вооружение сразу 3 новые боевые машины
+
Масштабный проект расширения судоходства на реке Дон завершат в 2025 году
+
Pattern Energy собрала $11 млрд для крупнейшего в США проекта в области чистой энергетики
+

Популярные статьи

Проверяем мое "Глубокомысленное аналитическое предсказание" на 2023 год и вангуем на год 2024-й
8
Малайзия испытывает серьезные проблемы с производством микросхем
+
Первая секретная миссия в космосе по добыче драгоценных металлов планируется в 2024 году
6
ATi Radeon HD 2900 XT 1Gb GDDR4 512bit и ещё 6 видеокарт в мою коллекцию
58
В США заявили, что Зеленскому пора на покой, пока Украина совсем не развалилась
6
Подводим итоги 2023 года — самые лучшие игры на ПК по оценкам геймеров, а не игровых журналистов
7
Обзор игры 23-летней давности Hitman: Codename 47
4
Бронепоезда в играх и реальной жизни
+
США перебрасывают в Корею 3-й бронекавалерийский полк "Храбрые стрелки" для противодействия КНДР
6
Пекин заявил, что США пытаются установить идеологический контроль над народом Тайваня
4

Сейчас обсуждают

A224
22:19
долбоевы
В Linux придумали поворачивать монитор на любой угол — поворот на 22° стал лучшим для программистов
jsth
22:18
"на Украину" Не узнаю вас в гриме.
Это преступление не останется безнаказанным: МО РФ прокомментировало удар ВСУ по Белгороду
Артём Николаев
22:12
Оно не так работает. Кто принимает решения, может хоть по 1000 хохлов в землю закапывать ради убийства одного русского. Ибо хохлы бесплатны и спросить за что-то они не могут. Чем больше славян умрёт, ...
Это преступление не останется безнаказанным: МО РФ прокомментировало удар ВСУ по Белгороду
SMA
22:10
так они и так там дохнут уже с 22 года, рядом с польскими хохлами, британскими хохлами, черными хохлами и т.д.
Байден предупреждает, что американские военные могут быть втянуты в прямой конфликт с Россией
Obscury
22:02
Коричневые пунктиры у наты?
Генсек НАТО заявил, что Альянс сохраняет «бдительность» на фоне инцидента с ракетой в Польше
Игорь Шелахонов
21:48
Так он уже и был окружен. Еще в первые дни вторжения. Просто потом оттуда рвали ноги, что бы жопу спасти.
Белгород подвергся обстрелу со стороны ВСУ
Umid Xaydarov
21:47
Ущерб хохлов должен десятикратно превышать наш. Тогда, может, и задумаются в следующий раз.
Это преступление не останется безнаказанным: МО РФ прокомментировало удар ВСУ по Белгороду
Umid Xaydarov
21:46
Ущерб хохлов должен десятикратно превышать наш. Тогда, может, и задумаются в следующий раз.
Это преступление не останется безнаказанным: МО РФ прокомментировало удар ВСУ по Белгороду
SMA
21:41
Это я видел, то что ты сбросил ссылку, там нет никакой уголовки, там еще только устанавливают причастных лиц. Где сами лица? где уголовка? где извинения на камеру, что мы такие то такие, просим нас из...
Это преступление не останется безнаказанным: МО РФ прокомментировало удар ВСУ по Белгороду
Siarhei Novohkrost
21:37
Русский оставь свои никчемные амбиции. Быстрее вы в каменный век скатитесь, чем запад прогнётся перед вами. Вы отстали от них на всю жизнь.
Первая секретная миссия в космосе по добыче драгоценных металлов планируется в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем