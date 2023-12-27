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gotreksson
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
В Казахстане пришла зима неожиданно и с ней на свет вылезли проблемы с отоплением и устаревшей инфраструктурой жилищно-коммунального хозяйства(ЖКХ). Эта ситуация заставила жителей разочароваться в своей стране и изменить свое отношение к России.

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Но стоит отметить, что проблемы с устаревшей инфраструктурой в сфере ЖКХ есть не только у Казахстана, но и многие другие страны бывшего СССР. Власти этих стран, став суверенными республиками, пренебрегли проблемой устаревшей инфраструктуры и столкнулись с серьезными проблемами в системе коммунального хозяйства и газоснабжения, построенных еще в нашими отцами и дедами. 

В Казахстане, где привыкли сравнивать Россию с процветающей родиной, внезапно столкнулись с бытовыми проблемами при морозах до минус 40 градусов, которые могут стать настоящими ЧС. Некоторые люди в стране даже начали менять свое мнение и задумываться о том, что Россия успешно решает подобные проблемы на своей огромной территории.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев признал, что проблемы в ЖКХ стали будничным явлением и что власти не смогли эффективно справиться с ними. Он также отметил, что отношение к энергетике и теплоэнергетике в стране было наплевательским и что первый глава республики Назарбаев разрушил систему энергетики. В результате, с 2021 года в Казахстане сменилось уже пять министров энергетики, что не способствует решению проблем в этой сфере.

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Главный редактор издания «Орда» Гульнара Бажкенова, известная своими русофобскими высказываниями, неожиданно признала, что Казахстану следует обратиться за помощью к России, так как республика не может справиться с авариями на теплостанциях. Она отметила, что в России, несмотря на сложные ситуации, связанные с военным положением в некоторых городах, нет проблем с отоплением и светом. В Казахстане же каждая зима сопровождается авариями и проблемами в ЖКХ.

Тем временем, специалисты в Казахстане уже хорошо осознают состояние инфраструктуры ЖКХ. В 2022 году Казахстан уже обращался за помощью к России, и специалисты были направлены. Они помогли установить системы осушения газа. Но в этом году проблемы снова возникли.

Хотя и в нашей стране есть проблемы в сфере ЖКХ, они не так массовые и тотальные, как в Казахстане. Россия уже прошла этот этап и смогла обновить электроподстанции и теплосети во многих городах благодаря принятым мерам и вложенным средствам. Кроме того, в России также проводятся регулярные инспекции инфраструктуры и проводятся плановые ремонтные работы для поддержания ее работоспособности и безопасности.

Несмотря на свои проблемы, Россия проявляет готовность помочь Казахстану в решении проблем с отоплением и устаревшей инфраструктурой. В январе 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация готова оказать помощь Казахстану в модернизации теплосетей и строительстве новых электростанций. Он подчеркнул, что улучшение инфраструктуры ЖКХ в Казахстане является важным вопросом для обеспечения комфорта жителей и развития экономики.

Также стоит отметить, что Россия и Казахстан подписали ряд соглашений о сотрудничестве в сфере ЖКХ и энергетики. В рамках этих соглашений будет осуществляться обмен опытом и технологиями, а также будет предоставляться кредитная поддержка для модернизации инфраструктуры.

Для решения проблем с отоплением и устаревшей инфраструктурой в сфере ЖКХ в Казахстане необходимо не только вмешательство России, но и усилия самой страны. Власти Казахстана должны уделить больше внимания этому вопросу и выделить достаточное финансирование на модернизацию и обновление инфраструктуры. Также необходимо проводить регулярные аудиты системы ЖКХ и принимать меры по профилактике аварий и сбоев.

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В целом, проблемы с отоплением и устаревшей инфраструктурой в сфере ЖКХ являются актуальными не только для Казахстана, но и для многих других стран бывшего СССР. Россия уже смогла преодолеть эти проблемы и готова поделиться своим опытом и технологиями с другими странами. Важно, чтобы Казахстан и другие страны региона сделали все необходимое для модернизации и обновления своей инфраструктуры, чтобы обеспечить комфорт и безопасность своим гражданам.

#новости #энергетика #казахстан #модернизация #инфраструктура #токаев #финансирование #жкх #аварии #теплосети
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