Аналитики пророчат наступление грядущего года полным неопределенности и потенциальных проблем. Особое внимание уделяется сфере энергоресурсов, где цена на нефть ожидается удвоенной. Saxo Bank в лице директора по инвестициям Стин Якобсен также озвучил десять предсказаний, которые для многих стран станут почти финальной точкой.





Директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен представил десять предсказаний, которые может стать точкой невозврата для многих стран. Он утверждает, что ближайший год будет иметь огромное значение для будущего человечества и его взаимоотношений с искусственным интеллектом. Нейросети, несомненно, открывают перед нами широкие возможности, но им придется столкнуться с проблемами национальной безопасности и дипфейками, которые могут стать угрозой для общества. Потребуется найти эффективные средства защиты от этих новых угроз.

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Другой важной темой станет поддержание доверия к новостным источникам. С Якобсеном согласны власти, которые предпримут действия в целях противодействия массовому распространению фейковых новостей. Только проверенные новостные источники смогут сохранить свою авторитетность, чтобы общество не захлебнулось в море дезинформации. Большую тревогу вызывает прогноз о глобальной проблеме ожирения. Таблетки, которые помогали людям держать свой вес под контролем, перестанут эффективно работать на полных людей. Это может привести к активному увеличению потребления пищи, в особенности фастфуда, и распространению заболеваний, связанных с ожирением. Придется искать способы борьбы с этой проблемой, чтобы предотвратить ее масштабное распространение.

Но не только энергетика и здоровье будут в центре внимания в грядущем году. США также столкнутся с серьезными потрясениями, прежде всего, связанными с выборами и изменением экономических политик. Расходы США на создание иллюзии заботы о населении могут стать "крахом капитализма", и страна будет вынуждена принять ряд решений, которые могут изменить ее политико-экономическую позицию.

Если вспомнить прогнозы на текущий год, предложенные Saxo Bank, можно сказать, что некоторые из них оказались верными. Например, резкий взлет цен на золото и предложения отставки главы Франции Эммануэля Макрона. Но, не все остальные прогнозы сбылись, что подтверждает непредсказуемость мировых событий и экономической ситуации.

Несмотря на прогнозы аналитиков, Россия продолжает наращивать свои продажи нефти и газа, в то время как Запад ищет альтернативные источники энергоресурсов. Санкции больше повлияли на Европу, чем на Россию, которая успешно развивает сотрудничество с Китаем и Индией.

Саудовская Аравия также стала центром внимания осенью этого года, вызвав напряженность в отношениях с Америкой. Решение Саудовской Аравии поддержать Россию в нефтяном вопросе оказалось неприятным сюрпризом для Запада, который рассчитывал на сотрудничество этой страны. Попытки найти альтернативные источники энергоресурсов пока еще не увенчались успехом, и, возможно, будущее будет продолжать требовать сотрудничества с Россией.

Расширение использования ветроэнергетики также стало одним из путей снижения зависимости от ископаемых ресурсов. Но, эксперты признают, что строительство ветроэнергетических сооружений идет очень медленно, и стоимость их строительства превышает ожидания. Несмотря на это, развитие этой отрасли продолжается, и она может иметь важное значение в будущем.

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Все эти факторы показывают, что будущий год, несмотря на прогнозы, остается полон неопределенности. Но нам необходимо сохранить оптимизм и надежду, что мы сможем справиться с возникающими проблемами и найти устойчивое решение для будущего.