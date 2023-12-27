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gotreksson
Датский Saxo Bank опубликовал десять предсказаний на 2024 год
Аналитики пророчат наступление грядущего года полным неопределенности и потенциальных проблем. Особое внимание уделяется сфере энергоресурсов, где цена на нефть ожидается удвоенной. Saxo Bank в лице директора по инвестициям Стин Якобсен также озвучил десять предсказаний, которые для многих стран станут почти финальной точкой.

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Директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен представил десять предсказаний, которые может стать точкой невозврата для многих стран. Он утверждает, что ближайший год будет иметь огромное значение для будущего человечества и его взаимоотношений с искусственным интеллектом. Нейросети, несомненно, открывают перед нами широкие возможности, но им придется столкнуться с проблемами национальной безопасности и дипфейками, которые могут стать угрозой для общества. Потребуется найти эффективные средства защиты от этих новых угроз.

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Другой важной темой станет поддержание доверия к новостным источникам. С Якобсеном согласны власти, которые предпримут действия в целях противодействия массовому распространению фейковых новостей. Только проверенные новостные источники смогут сохранить свою авторитетность, чтобы общество не захлебнулось в море дезинформации.Большую тревогу вызывает прогноз о глобальной проблеме ожирения. Таблетки, которые помогали людям держать свой вес под контролем, перестанут эффективно работать на полных людей. Это может привести к активному увеличению потребления пищи, в особенности фастфуда, и распространению заболеваний, связанных с ожирением. Придется искать способы борьбы с этой проблемой, чтобы предотвратить ее масштабное распространение.

Но не только энергетика и здоровье будут в центре внимания в грядущем году. США также столкнутся с серьезными потрясениями, прежде всего, связанными с выборами и изменением экономических политик. Расходы США на создание иллюзии заботы о населении могут стать "крахом капитализма", и страна будет вынуждена принять ряд решений, которые могут изменить ее политико-экономическую позицию.

Если вспомнить прогнозы на текущий год, предложенные Saxo Bank, можно сказать, что некоторые из них оказались верными. Например, резкий взлет цен на золото и предложения отставки главы Франции Эммануэля Макрона. Но, не все остальные прогнозы сбылись, что подтверждает непредсказуемость мировых событий и экономической ситуации.

Несмотря на прогнозы аналитиков, Россия продолжает наращивать свои продажи нефти и газа, в то время как Запад ищет альтернативные источники энергоресурсов. Санкции больше повлияли на Европу, чем на Россию, которая успешно развивает сотрудничество с Китаем и Индией.

Саудовская Аравия также стала центром внимания осенью этого года, вызвав напряженность в отношениях с Америкой. Решение Саудовской Аравии поддержать Россию в нефтяном вопросе оказалось неприятным сюрпризом для Запада, который рассчитывал на сотрудничество этой страны. Попытки найти альтернативные источники энергоресурсов пока еще не увенчались успехом, и, возможно, будущее будет продолжать требовать сотрудничества с Россией.

Расширение использования ветроэнергетики также стало одним из путей снижения зависимости от ископаемых ресурсов. Но, эксперты признают, что строительство ветроэнергетических сооружений идет очень медленно, и стоимость их строительства превышает ожидания. Несмотря на это, развитие этой отрасли продолжается, и она может иметь важное значение в будущем.

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Все эти факторы показывают, что будущий год, несмотря на прогнозы, остается полон неопределенности. Но нам необходимо сохранить оптимизм и надежду, что мы сможем справиться с возникающими проблемами и найти устойчивое решение для будущего.

#россия #новости #сша #экономика #запад #саудовская аравия #ожирение #ожирение детей и молодежи #saxo bank #стин якобсен
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