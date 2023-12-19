Запасы Малмыжского месторождения, расположенного в районе одноименного села Хабаровского края, примерно в 80 км к югу от Комсомольска-на-Амуре, оценивают более чем в 2 млрд тонн руды, в том числе более 8,3 млн тонн меди и 347 тонн золота. Поэтому проект рассчитан до 2056-го.

В 2024 году на Дальнем Востоке будет запущен один из крупнейших медных ГОКов России. Строительство этого объекта идет ударными темпами. В настоящее время ведется строительство карьеров для добычи руды, обогатительной фабрики, а также различных объектов вспомогательной инфраструктуры. Кроме того, на площадке уже проводится монтаж оборудования.

Планируется, что ежегодно на предприятии будет перерабатываться более 100 миллионов тонн руды, что сделает этот ГОК одним из самых крупных как в России, так и в мире. Ввод объекта в эксплуатацию будет осуществляться поэтапно в 2024-2025 годах. Реализация этого проекта будет означать мощный импульс для экономики региона. Это также способствует развитию социальной инфраструктуры в Нанайском районе и решению проблемы трудовой занятости. В результате создания этого ГОКа будет создано около 2500 новых рабочих мест. Предполагается, что объем поступлений в бюджеты различных уровней за время работы ГОКа составит около 300 миллиардов рублей.

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Открытие месторождения Малмыж было выполнено американцем Томасом Эдвардом Боуэнсом, который получил за это особый сертификат. Он является единственным геологом-иностранцем в России, у кого есть такой сертификат. Боуэнс приехал в Хабаровский край в 2005 году с целью найти новые месторождения золота.

Несмотря на скептическое отношение к идее Боуэнса со стороны совета директоров компании Fortress Minerals, в которой он работал, ему удалось уговорить их отправить его на Дальний Восток. Здесь американец также столкнулся с непониманием - зачем искать месторождение с низким содержанием золота. Но Томас не остановился перед критикой и вскоре обнаружил одно из крупнейших золото-медно-порфировых месторождений в мире на правом берегу Амура.

Лицензию на право пользования недрами в этом регионе получила компания "Амур Минералс". Позднее их акции были выкуплены Русской медной компанией (РМК), которая начала строительство ГОКа в 2021 году. Для разработки руды будет использоваться открытый способ и флотационный метод для извлечения полезных компонентов. Производственный комплекс ГОКа будет спроектирован как замкнутая система с максимальной изоляцией от внешней среды.

Расположение Малмыжа также является удобным для разведки и добычи. Рядом проходят автомобильные и железные дороги, линии электропередачи и газопроводы. Кроме того, через Амур можно выйти к крупным тихоокеанским портам.

Это время работы ГОКа будет осуществляться с использованием напряжения от переключательного пункта "Нерген", на котором установлены трансформаторы отечественного производства. Ранее для подобных объектов использовалось импортное оборудование. В декабре 2023 года пункт "Нерген" был подключен к сети электропередачи, связывающей подстанции "Хабаровская" и "Комсомольская".

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Запуск ГОКа на Малмыжском месторождении принесет множество преимуществ для региона и способствует развитию экономики. Это даст новые возможности для трудоустройства и существенный вклад в бюджеты различных уровней. Кроме того, этот проект демонстрирует успехи и перспективы российской горнодобывающей промышленности.